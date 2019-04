Kluci si sedli na pr..., radoval se po postupu přes Liberec trenér Páník

„Hráči byli u zdi a dokázali, že umí dřít celý zápas, dokonce 120 minut. Ukázalo se, že to je jenom v jejich hlavách. Museli pochopit, že zadarmo nic nedostanou. Zadarmo nic nedostali, ale dostavil se výsledek a věřím, že nám to pomůže," oddechl si ostravský trenér Bohumil Páník poté, co jeho svěřenci poslali ze hry v domácím poháru Liberec.

Baník v jednokolovém systému domácího poháru nastoupil na svém hřišti po dlouhých třinácti letech. A když už šanci konečně dostal, nabídl fanouškům k devadesáti řádným minutám ještě nášup v podobě prodloužení. A na jeho konci se podruhé na jaře Ostravští radovali z vítězného utkání.

Adam Jánoš z Ostravy vyjíždí s míčem, na zemi po souboji útočník Liberce Libor Kozák.

„Brali jsme tenhle zápas stejně vážně jako ligu. Už jme neměli kam couvat. Před zápasem jsem hráčům ukázal tabulku posledních pěti kol, kde jsou jasně poslední a řekl jim, že jsou tam, kde byli před rokem, kdy hráli o záchranu," prozradil střípek z předzápasové přípravy Páník. „Museli se vzpamatovat, jinak by bylo zle. Kluci to zřejmě pochopili, sedli si na prdel a dneska udělali malý krůček zpět k tomu, co po nich chceme," pokračoval Páník.

Více chtěli od svých oblíbenců i domácí fandové, kteří přivítali tým na trávníku skandováním: „My chceme Baník!" Domácí jedenáctka ale brzy inkasovala. „Nebylo mi dobře, protože jsme měli hru ve své moci. Liberečtí se k nám dvakrát dostali a jednou z toho byl gól. Bylo dobře, že jsme srovnali do půlky a pak to kluci přetlačili," popisoval kouč ostravského mužstva.

Ostravané o postupu mezi nejlepší čtyřku rozhodli v prodloužení. Gól mohl dát Stronati, Nguyen ale jeho ránu hlavou zázračně vyškrábl na roh. Po něm se ale na hraně šestnáctky do odraženého míče opřel Ondřej Šašinka a propálil vše, co mu stálo v cestě. „Tohle je Baník!" řvali nadšení fandové.