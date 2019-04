Barošova boží ruka. Byla, nebo nebyla? Ostravský postup do semifinále MOL Cupu budí vášně

Úvodní trefu duelu obstaral Jan Sýkora a Liberec tak vedl už od 16. minuty. Vyrovnávací branka přišla ještě do půle, když Nemanja Kuzmanovič ve 43. minutě centroval z levé strany a z hlavičkového souboje Baroše s Tarasem Kačarabou vyšel lépe bývalý český reprezentant. Brankář Libereckých neměl nárok nikterak zasáhnout a síť za jeho zády se k radosti ostravských příznivců rozvlnila vyrovnávací trefou.

Liberečtí však okamžitě začali protestovat a na hřišti se strhla hádka. Libor Kozák na Baroše nepříčetně křičel, ať se přizná, že to byla jasná ruka. Útočník v dresu Liberce dokonce nechtěl Barošovi umožnit návrat na vlastní polovinu hřiště a hra byla přerušena touto scénkou dobré dvě minuty. Ostravský hrdina pouze krčil rameny. Nicméně systém videorozhodčího k dispozici nebyl a sudí Pavel Královec branku uznal. Pokračovalo se dál.

Milan Baroš z @fcbanikostrava dal vyrovnávací gól na 1:1 ve čtvrtfinále @MOL_Cup pravděpodobně rukou. pic.twitter.com/5MKoX9RFY8 — Radek Wiglasz (@hippo9cz) 3. dubna 2019

O postupu Ostravských rozhodl v prodloužení Ondřej Šašinka gólem ze 102. minuty. Ostrava doplnila v semifinále MOL Cupu pražskou trojici Bohemians 1905, Sparta a Slavia. Fanoušci, diskutéři na sociálních sítích ani samotní aktéři čtvrtfinále se nemohli po utkání shodnout, jestli vyrovnávací gól Milana Baroše byl, nebo nebyl regulérní. Hlavní postava sporné situace Baroš po utkání nepřišel na tiskovou konferenci a jeho názoru se tak novináři nedočkali.

„Nechci zápas moc komentovat, nemá to význam. Děkuji svému mužstvu za předvedený výkon, statečně bojovalo až do konce. Soustředíme se dál na nedělní derby, víc nemám co říct," Nechtěl se k situaci vracet ani kouč hostů Zsolt Hornyák. „Neviděl jsem to. Bohužel. Podíváme se na video, ale nechci průběh zápasu nijak komentovat. To je ode mě vše, omlouvám se." dodal.

„Letěl centr a najednou skončil nějakým záhadným způsobem, který všichni viděli, v bráně. Nepískl to, takže ruka nebyla," přidal svůj pohled gólman Slovanu Filip Nguyen. „Mám to osmdesát metrů," odpověděl stroze na dotazy novinářů trenér Baníku Bohumil Páník.