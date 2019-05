Na Hané slavili pohárový triumf, v neděli po derby čeká Slavii mistrovské repete

Museli si prorazit cestu kordonem policejních těžkooděnců, aby mohli poděkovat svým fanouškům a odpálit do červenobílých šiků pár lahví napěněného šampaňského. Na rozdíl od nedělních mistrovských oslav v Ostravě, kde na sebe po zisku titulu navlékli bílá trika s devatenáctkou na zádech, se v Olomouci slávističtí fotbalisté promptně nasoukali do dresů červených. Samozřejmě vyzdobených dvěma zlatými poháry na zádech. Jedním připomínajícím titul, druhým středeční pohárový triumf, kterým Slavia dosáhla na vytoužené double.

Pochopitelně že v nich hráči i trenéři napochodovali i pro medaile. Samozřejmě v něm kapitán Milan Škoda přebíral od prvního muže českého fotbalu Martina Malíka pohár, jeho ziskem završili Pražané báječnou sezonu...

„Na jejím začátku jsme si dali za cíl zisk double, teď ho máme," jásal Josef Hušbauer mezi poskakujícími spoluhráči, které zkrápělo šampaňské a na něž se lepily zlaté konfety.

Střelec vítězného gólu Slavie Tomáš Souček ve finále MOL Cupu líbá vytouženou trofej.

Vlastimil Vacek, Právo

Generálku na nedělní repete, které je čeká v Edenu při ligové korunovaci po derby se Spartou, si pochopitelně užívali.

...a takhle letos koncime. Cista radost. Verime, ze jsme rozdavali fotbalovou radost. Vime, ze to dal bude jiz jen a jen tezsi. Nesmime ztratit ambice, ale ani pokoru a odhodlani tvrde pracovat. Ale dnes slavme! A v nedeli pojdme dekovat! pic.twitter.com/h70CfJs8mR — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 22. května 2019

„Ale bylo strašně náročné zvládnout dvojzápas s Baníkem," ulevilo se trenéru Jindřichu Trpišovskému, když druhý duel s Ostravou v krátké době po sobě skončil. Po nedělní bezbrankové remíze tentokrát dvougólovým vítězstvím jeho svěřenců...

https://www.facebook.com/SKSlaviaPrahaFotbal/videos/657065748088965/

„Opravdu to byl náš největší cíl. V zimě jsme mu přikládali dokonce větší váhu než Evropské lize. Proto když se šance na double nabídla, chtěli jsme ji využít," souhlasil s Hušbauerem slávistický kouč.

„Jsem hrozně řád, že se to povedlo. Vždyť něco podobného svedla Slavia naposledy ještě v dobách protektorátu," připomínal i on, že na double čekali sešívaní dlouhých 77 let.

Teď ho mají.

„Zaslouženě, protože my byli v první půli zakřiknutí, bázliví, pramálo aktivní. Nechtěli jsme hrát a měli k soupeři přílišný respekt," povzdechl si ostravských kouč Bohumil Páník. „Proti tak kvalitním stoperům, jako má Slavia, se naši hráči nejsou schopni prosadit, takže jsme nemohli uspět. Zvláště, když nás penalta srazila hodně dolů."

Slávista Tomáš Souček se raduje poté, co v první půli finále MOL Cupu proti Baníku proměnil nařízenou penaltu.

Vlastimil Vacek, Právo

Její oprávněnost, nebo snad míru přísnosti volenou sudím Ardeleanem však glosovat nemínil, k následnému vyloučení Baroše, který vystartoval z lavičky náhradníků na trávník a pustil se do rozhodčího, se také nehodlal vyjadřovat.

„Rozhodčí pokutový kop písknul a já na šedesát metrů neviděl, co se tam dělo. Stejně jako jsem neviděl a neslyšel, za co dostal Baroš červenou. Co se dělo na lavičce, nevím, za záda si nevidím. Díval jsem se na hřiště," pravil Páník diplomaticky, zatímco slávistická euforie nebrala konce.

Daniel Holzer z Ostravy v diskusi s hlavním sudím Petrem Ardeleanem.

Luděk Peřina, ČTK

„Byla to téměř dokonalá sezona. Samozřejmě, mohli jsme ještě vyhrát Evropskou ligu. A nebylo to zase až tak nereálné, kdybychom zvládli domácí zápas, anebo kdybychom dostali jiného soupeře," smál se Trpišovského asistent Jaroslav Köstl, který v duchu zvyklostí z tažení za domácím pohárem hodnotil místo svého nadřízeného výhru nad Baníkem a zisk poháru.

„Nebylo ani příliš těžké krotit mistrovské oslavy, protože kluci věděli, že ziskem double se zařadí mezi legendy Slavie. A vyhrát chtěli i proto, aby v neděli před derby se Spartou mohly být v Edenu vystaveny oba poháry. Za ligu i za pohár," netajil, že motivace byla skutečně veliká.

„Náš mančaft dokázal během sezony obrovské věci a píše historii celé Slavie. Ale je to i zásluha předchozích trenérů. Uhrina, jenž přivedl důležité hráče, kteří jsou teď slávistickou sílou, pana Šilhavého, který položil základy současného týmu," neopomněl Köstl připomenout dva muže, kteří mají na double a oprávněné euforii také svůj podíl.