Za co se vylučovalo? Baroš ničil kryt lavičky. Rozhodčí po finále dostal pěstí!

Když ostravský Procházka natáhl ruku po Ngadeuovi přímo před zraky sudího Ardeleana, pískala se v 37. minutě penalta. Souček ji proměnil, šance Baníku na trofej dostaly povážlivou trhlinu. Baroš, který možná ukončí po téhle sezoně kariéru, mezi náhradníky reagoval tak, že si toho povšiml čtvrtý rozhodčí Jiří Houdek a povolal hlavního, aby situaci dořešil. Červenou kartou. Místo role žolíka putoval předčasně do šatny. Fanoušci ho možná už nikdy v soutěžním zápase neuvidí.

Co Baroš podle sudích provedl? „(V reakci na danou situaci kolem pokutového kopu) několikrát udeřil pěstí do krytu lavičky, čímž došlo k jejímu poškození," napsal do zápisu Ardeleanu. „Náhradníkovi byla za tento přestupek udělena ČK (červená karta) za hrubé nesportovní chování na pokyn 4R (4. rozhodčího). Náhradník po chvíli opustil technickou zónu a odešel do kabin," pokračoval sudí.

Milan Baroš na archivním snímku.

Vlastimil Vacek, Právo

A z prohřešků, které zaznamenal, to nebylo vše. K drsné scéně podle všeho došlo po utkání. Tým VAR byl napaden příznivci Baníku.

„Po skončení utkání při odchodu týmu VAR ze stadionu k automobilu došlo nejprve k slovnímu útoku na tým VAR a následně k fyzickému napadení člena týmu VAR Petra Antoníčka fanoušky FC Baníku Ostrava - povalení na zem a úder pěstí do hlavy. Do několika vteřin došlo k zásahu pořadatelské služby a příslušníků městské policie. Viníci útoku nebyli identifikováni. Z místa ihned utekli," uvedl Ardeleanu s odkazem na podrobnosti ve zprávě delegáta, která na rozdíl od zápisu o utkání není veřejně přístupná.