Vyhodit hráče jako Baroš ze střídačky je hloupost, zlobil se na sudí kouč Baníku

Zklamání se mísilo s pocitem zloby. Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli ve finále MOL Cupu, tuzemské pohárové soutěže, se Slavií na Hané 0:2. Kouč poražených Bohumil Páník cítil, že výkon jeho svěřenců měl být jiný. Po závěrečném hvizdu se ale pustil i do rozhodčích. Kouče štvalo, že v závěru prvního poločasu po inkasovaném gólu z penalty vyloučili sudí mimo hru ostříleného útočníka Milana Baroše. "Myslím, že rozhodčí byli příliš úzkoprsí. Podle mě je to prostě hloupost vyhazovat takového hráče ze střídačky," zlobil se na arbitry. Hvězda Baníku nezkrotila nervy, rozbila kryt lavičky a za nesportovní chování viděla v roli náhradníka červenou kartu.

Baroš měl být trumfem, který chtěl ostravský kouč vytasit během utkání. Po červené kartě však byl s plánem konec. Páník prý netušil, co zkušený útočník po odpískané penaltě provedl. "Neviděl jsem a neslyšel, za co dostal Baroš červenou. Co se dělo na lavičce, nevím, za záda si nevidím. Díval jsem se na hřiště," pravil trenér Baníku diplomaticky.

K následnému vyloučení Baroše, který vystartoval z lavičky náhradníků na trávník a pustil se do rozhodčího, se také nehodlal vyjadřovat. "Byl plán, že Baroš a Diop půjdou ve dvojici. Milan má zkušenosti proti takovým hráčům. Spoléhal jsem na to, že ve druhé půli zatlačí do stoperů, znejistí hru Slavie. Ale bohužel rozhodčí nás předešel," prohlásil Páník.

Kouč Bohumil Páník na lavičce Baníku.

Vlastimil Vacek, Právo

Ostravskému táboru se pochopitelně nezamlouvala penalta odpískaná proti Baníku. Páník však jeho verdikt glosovat nemínil. „Rozhodčí pokutový kop písknul a já na šedesát metrů neviděl, co se tam dělo," konstatoval stroze s tím, že penalta jeho tým srazila do kolen.

Zkušený trenér ovšem neskrýval, že čekal od svého týmu lepší výkon. Slavia prý triumfovala zaslouženě. "My jsme byli v první půli zakřiknutí, bázliví, pramálo aktivní. Nechtěli jsme hrát a měli k soupeři přílišný respekt," povzdechl si ostravský kouč. „Proti tak kvalitním stoperům, jako má Slavia, se naši hráči nejsou schopni prosadit, takže jsme nemohli uspět. Zvláště, když nás penalta srazila hodně dolů."