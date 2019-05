Napadení sudího? Chyba v komunikaci, reaguje asociace. Policie chytila muže, který odcizil šálu

Fotbalová asociace ČR, která byla pořadatelem utkání, pozápasový incident odsoudila a uvedla, že do budoucna přijme opatření, aby už se něco takového neopakovalo.

"Asociace si uvědomuje, že došlo k chybě v komunikaci mezi sudími a bezpečnostními složkami, které měly zajistit bezpečný odjezd rozhodčích z místa utkání," uvedla v prohlášení.

Hasiči pod tribunou fanoušků Ostravy.

Luděk Peřina, ČTK

"Incidentem se bude zabývat také disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, do budoucna chce FAČR v tomto směru ještě více apelovat na rozhodčí tak, aby byli při odjezdech ze stadionů maximálně obezřetní a spolupracovali maximálně zodpovědně se všemi bezpečnostními složkami," dodala.

Pohárové finále už v minulosti bylo opakovaně problematické. Bitky fanoušků, vniknutí na hrací plochu a rozličná napadení nebyly výjimečné.

Co se stalo tentokrát? Záležitost byla vylíčena záhy po bitvě v zápise o utkání. "Při odchodu týmu VAR ze stadionu k automobilu došlo nejprve k slovnímu útoku na tým VAR a následně k fyzickému napadení člena týmu VAR Petra Antoníčka fanoušky FC Baníku Ostrava - povalení na zem a úder pěstí do hlavy," napsal do zápisu rozhodčí Petr Ardeleanu.

Po napadení do několika vteřin došlo k zásahu pořadatelské služby a příslušníků městské policie. „Viníci útoku nebyli identifikováni. Z místa ihned utekli," uvedl sudí, který v utkání vyloučil z lavičky Ostravě bývalého reprezentanta Milana Baroše, jenž v záchvatu vzteku po odpískané penaltě ničil střídačku. Baník se Slavií prohrál 0:2.

Fanoušci Baníku při finále.

Luděk Peřina, ČTK

Policie měla početné zastoupení na ploše po utkání, kdy dohlížela na oslavy slávistů, řešila i další záležitosti. Problematický odchod sudích zjevně ve svodce událostí chybí.

Policejní zdroj podle ČTK uvádí, že při utkání byl zadržen muž, který je podezřelý z loupeže. "Osmadvacetiletý muž z Opavska, který po skončení utkání u Androva stadionu fyzicky napadl devětadvacetiletého muže ze Strakonicka. Útočník po napadení odcizil poškozenému červenobílou šálu," upřesnil mluvčí policie Libor Hejtman.

Dále policie řešila čtyři přestupky. Jednalo se o neuposlechnutí výzvy, zahalování obličeje, prokazování se neplatným občanským průkazem a přestupek proti občanskému soužití. Dva přestupky vyřešili policisté příkazem na místě," doplnil mluvčí.