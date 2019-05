Slib jsme splnili, teď si chceme plnit své sny. Proč nevyhrát třeba Evropskou ligu? přemítal Trpišovského asistent

Pro současnou Slavii určitě ne. Vždyť sny jsou přece od toho, aby se plnily. Proto když Köstl po středečním pohárovém triumfu promlouval, bylo z jeho vět patrné, jak moc touží hráči i celý realizační tým po tom, aby se proměnily ve skutečnost. Nejen o nich však Trpišovského asistent mluvil.

O cestě za letošním snem- Začala už před půldruhém rokem, kdy jsme mužstvo přebírali a věřili, že s ním dosáhneme herního a výkonnostního progresu. Prostředkům, které jsme zvolili, samozřejmě také, protože jinak bychom do toho nešli. Základy byly položeny našimi předchůdci. Trenérem Uhrinem, který přivedl několik důležitých hráčů představujících osu současné Slavie a pýchu českého fotbalu, stejně jako panem Šilhavým. On v mistrovské sezoně poskládal tým a odvedl skvělou práci. My se vydali naší cestou, které jsme věřili. A hráči s námi. Celý tým dokázal v této sezoně obrovské věci, takže píše slávistickou historii.

Euforie fotbalistů Slavie po triumfu ve finále MOL Cupu.

Dalibor Glück, ČTK

O premisách podmiňujících double - Zisk double byl slib, který jsme dali panu Tvrdíkovi, takže jsme rádi, že jsme ho splnili. Vždyť všichni víme, jak dlouho na něj Slavia čekala. Šli jsme za ním fyzickým fotbalem, který jsme zvolili, i když jsme věděli, že to bude zpočátku skřípat. Všichni jsme se rozkoukávali. My, stejně jako někteří hráči. Slavia je velkoklubem, a tudíž to bylo pro nás pro všechny něco nového. K cestě za téměř dokonalou sezonou sehrála roli pochopitelně spousta faktorů. Aktuální výkonnost, stejně jako to, že až na Kubu Hromadu a Standu Tecla se hráčům vyhýbala po celou sezonu zranění. Vzhledem k náročnému programu a sledu zápasů byl právě tento faktor hodně důležitý.

O hladovém hráčském kádru- I tenhle faktor nás žene pořád dopředu. Hráči jsou hladoví a lační pořád vyhrávat. V zápasech, stejně jako při tréninku, kdy se soutěží třeba jen o čokoládu či cokoli jiného. Dokonce jsou schopni se až pohádat... Prostě vítězné typy, což je strašně důležité. A na takové se zaměřujeme a chceme jimi dál doplňovat náš kádr. I proto jsme po nedělním zisku mistrovského titulu nemuseli nijak krotit oslavy, protože hráči si sami vyhodnotili, co je pro Slavii i pro ně samotné důležité. Proto ani po vítězném pohárovém finále a zisku double žádné obavy nemáme. Jsou to opravdoví profesionálové a v neděli v ligovém derby se Spartou chtějí sezonu završit výborným výkonem a vítězstvím. Zvláště, když při nástupu obou mužstev budou v Edenu vystaveny oba poháry, které získali.

Fotbalisté pražské Slavie slaví po výhře ve finále MOL Cupu s cennou trofejí.

Vlastimil Vacek, Právo

O dalších snech a jejich naplnění - V letošní sezoně jsme z kvalifikace o Ligu mistrů vypadli, i když jsme proti sobě měli velmi těžkého soupeře, v té nové nás čeká kvalifikace zase. Kostra týmu zůstane stejná a my už teď pracujeme na doplnění kádru. I přitom se pochopitelně díváme na charakter hráčů, o které máme zájem. Chceme pokračovat v cestě a tempu, které jsme nasadili letos a věřím, že to vůbec nebude těžké. Zvláště, když si všichni chceme plnit své sny...

O evropském snu - Pamatujeme přece, že ve finále Evropské ligy hrál tým jako Dněpropetrovsk a i jiná mužstva...Proč by se proto nemohlo podařit něco podobného v dalších letech i nám? Už letos by to možná bývalo reálné, kdybychom dostali ve čtvrtfinále jiného soupeře než Chelsea. Ani s ní jsme ale nebyli až tak úplně daleko od postupu. Hlavně, kdybychom byli produktivnější v domácím zápase, protože jet na Stamford Bridge s výsledek 0:1 nebylo ideální.