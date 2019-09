Spartě to drhlo i v Jihlavě. Ale cíl jsme splnili, oddechl si po postupu kouč Jílek

Po třígólovém ponížení v nedělním ligovém derby se Slavií, na kterou ztrácejí po deseti kolech propastných 12 bodů, byli fotbalisté Sparty blízko další nepříjemnosti. Na půdě druholigové Jihlavy se ve středečním duelu 3. kola MOL Cupu trápili. Když už vypadalo, že zápas skončí 1:1 a půjde se do prodloužení, rozhodl o postupu Pražanů střídající Martin Hašek.

„Drhlo to, chybí nám lehkost. Finální produkt, tedy postup, jsme ale naplnili," řekl trenér Václav Jílek. Po pádu se Slavií média spekulovala o jeho vratké pozici. S tím, že případný neúspěch v Jihlavě by mu mohl zlomit vaz. „Žádný tlak jsem necítil," odmítl Jílek, že by jeho pozice byla v ohrožení.

Pokud se však chtěl jeho tým rehabilitovat za zpackané derby, povedlo se mu to jen výsledkově. Výjimkou byla nádherná Kozákova trefa do šibenice, na kterou domácí bleskově odpověděli Smejkalem. A akce, po které hosty spasil Hašek. Centr na zadní tyč mu přichystala letní posila, norský obránce Vindheim, který si odbyl premiéru ve sparťanském dresu. Haškovi jen stačilo nastavit hlavu.

Zleva brankář Jihlavy Vlastimil Veselý, jeho spoluhráč Lukáš Vaculík a Martin Hašek ze Sparty, který střílí vítězný gól.

Luboš Pavlíček, ČTK

Jílek oproti derby zamíchal sestavou, v základní jedenáctce udělal sedm změn. Výsledek? Letenští byli bez drajvu, bez ducha. V některých pasážích je Vysočina dokonce přehrávala.

„Nasazení tolika hráčů, kteří neměli v poslední době takovou herní praxi, zapadalo do výkonnostního rámce, který nebyl ideální. Žádná dominance z naší strany nebyla," přiznal Jílek, který nechal odpočívat největší současnou oporu, 17letého záložníka Adama Hložka.

V nastavení pak při jeho celku stáli všichni svatí, Jowa se totiž zjevil sám před Nitou. Rumunský gólman ale Pražany skvělým zákrokem zachránil. „Jestli jsem se strachoval o postup? Obava je silné slovo, ale čekání na rozhodující branku bylo dlouhé. Byl jsem nervózní. Po neproměněné šanci Jihlavy v závěru přišla velká úleva," podotkl Jílek.

Spartu v neděli čeká ligový šlágr v Plzni. Půjde do něj díky postupu v lepší náladě a herní pohodě? „Jestli jsme se naladili na Plzeň, to je v tuto chvíli hodně silné slovo. V naší hře byly rezervy. Na Viktorii se ale dobře nachystáme," slíbil Jílek.

Sparťan Libor Kozák střílí úvodní gól, přihlížejí hráči Jihlavy Mohamed Tijani a Karel Pojezný (vpravo).

Luboš Pavlíček, ČTK

Jeho jihlavský kolega Radim Kučera mohl být naopak spokojený pouze s herní složkou. Před zápasem si přál, aby Vysočina favorita potrápila, což se naplnilo.

„Kousali jsme, Sparta to neměla jednoduché. Neměli jsme co ztratit, byli jsme i v lepším psychickém rozpoložení. Někteří kluci hráli tak důležitý zápas poprvé, zpočátku měli respekt. O přestávce jsme si řekli, že sparťani jsou stejní hráči jako my, kluci si hned víc dovolili. Jen škoda, že jsme v závěru nesrovnali," litoval Kučera.

Hráči Sparty se radují z vítězného gólu, jeho autor Martin Hašek druhý zleva.

Luboš Pavlíček, ČTK