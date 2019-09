Tajemství vítězného gólu Sparty? Spasitel Hašek chtěl udělat radost norskému obránci

Na zadní tyč přilétl ostrý centr od norského obránce Vindheima, Martin Hašek v souboji přetlačil jihlavského obránce a hlavou zařídil trápící se Spartě postup do osmifinále fotbalového MOL Cupu. „Ke gólové akce se váže vtipná historka, hned vyvětlím," culil se letenský záložník po středečním vítězném duelu na půdě druholigové Vysočiny (2:1).

„Čtrnáct dnů zpátky jsem se Andreasovi na tréninku smál, když dvakrát centroval na zadní tyč, přestože tam nikdo nebyl. Říkal mi, že to dělá schválně, aby nás donutil tam nabíhat. Tak jsem mu teď udělal radost, aby nebyl smutnej," vyprávěl Hašek, který přišel na trávník po hodině hry namísto neviditelného Kangy.

V 86. minutě po přihrávce 24letého Nora, který si po letním příchodu odbyl premiéru ve sparťanském dresu, Pražany spasil. Kdo ví, jak by to s nimi dopadlo v prodloužení, ke kterému se schylovalo. Druhý tým FNL totiž hosty v některých pasážích přehrával.

„Zápas nebyl jednoduchý, ale my jsme si ale nemysleli, že to půjde samo. Ale vyhráli jsme, postoupili jsme," uvedl Hašek. Sparťané prožívají jeden z nejhorších podzimů v historii české ligy. Po nedělním domácím výprasku v derby od Slavie (0:3) na ni po úvodních deseti kolech nabrali manko 12 bodů! A v neděli je čeká duel na půdě druhé Plzně.

Zleva brankář Jihlavy Vlastimil Veselý, jeho spoluhráč Lukáš Vaculík a Martin Hašek ze Sparty, který střílí vítězný gól.

Luboš Pavlíček, ČTK

„Když se nevyhrává, je to vždycky složitější. Tohle je vrcholový sport, musíme se s tím popasovat. Ale každá výhra hezká, určitě nám zvedla náladu," podotkl Hašek, který odmítl, že by po derby upadli Letenští do deprese.

„Deprese přímo ne. Snažíme se prostě pracovat pořád stejně, byť se nenacházíme v ideální situaci. Křeč nikdy k ničemu nevede, jen do větší deprese. Chce to zachovat chladnou hlavu. Je to otázka mentální síly," prohlásil 23letý záložník.