Z parku až do Ligy mistrů. Také trenéři se fotí na památku

Obyčejný pohárový zápas s předem daným výsledkem, řeklo by se. Oscarový režisér Miloš Forman by však měl ze svých sešívaných radost. Fotbalisté pražské Slavie porazili ve 3. kole MOL Cupu druholigový Vyšehrad 8:0 a ústřední příběh napsal jejich kapitán Milan Škoda. Nejprve v den 106 let od narození legendárního Pepiho Bicana asistoval u porodu druhého syna Matiase, pak klučinu uctil čtyřmi góly za poločas. Námětem na slušný scénář je však i cesta trenérského štábu z parku až do Ligy mistrů, kterou si na Žižkově připomněl.