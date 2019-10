Chci se dostat před Siegla, přiznává pohárový expert Chramosta. Na šanci v lize zabiják čeká

V 71. minutě dokonce nastřelil tyč. Ta mu tak zamezila přiblížení se vysněné metě. Chramosta totiž v národním poháru nasbíral dohromady již 23 zásahů. Jen tři trefy mu chybí, aby vyrovnal rekordmana soutěže Horsta Siegla s 26 brankami. Druhý David Lafata má o jednu méně.

„Kdybych říkal, že o tom nevím, kecal bych. Je to také jedna z motivací, chci dávat v poháru góly a dostat se na první místo. Myslím, že je dobrý být v těchto historických tabulkách zapsaný," přiznal Chramosta. Sám sice gól z této akce nedal, ale zastoupil ho Vladimir Jovovič, který do branky vrátil od tyčky odražený míč.

„Viděl jsem tam Jova a dal mu to o tyč," smál se Chramosta. Ale teď vážněji. „Snažil jsem se to umístit, protože vím, že gólmani to na přední tyči takhle nahoru nemají rádi. Bohužel jsem dal tyč, ale naštěstí pro nás se to odrazilo k Jovovi a ten dal důležitý gól," ocenil parťáka za trefu na 2:1.

Zelenobílí si postup do osmifinále sice ještě sami zkomplikovali, kdy Brno po hrubé chybě v obraně domácích vyrovnalo na 2:2, tři minuty před koncem však prvoligový tým poslal dál vítězným gólem Martin Doležal.

Těžký zápas, ale zvládli jsme to, říká Chramosta

„Hlavním cílem bylo postoupit, což se nerodilo úplně lehce, ale zvládli jsme to," liboval si Chramosta. Zůstala mu tak šance rozšířit svou sbírku pohárových gólů minimálně v osmifinále.

„Honza Chramosta teď nedostával moc příležitostí, ale druhá branka jde za ním, když se tam uvolnil a dal tyčku a z dorážky jsme vyrovnali," pochválil jablonecký trenér Petr Rada Chramostu, který zatím v této sezoně plní roli náhradníka a v lize jen střídá.

„Víme ale, že Chram je zabiják. Když se dostane do šance, tak je proměňuje. Na tréninku je dává. Když je bude využívat, tak šanci taky dostane," poznamenal jeho parťák Doležal. Zatím v tomto ročníku nasbíral pouhých 99 minut. „Byl jsem rád, že jsem mohl nastoupit, konečně jsem hrál trochu déle, takže jsme si to snažil na hřišti užít," přiznal jablonecký náhradník, jenž se přesto v lize dokázal jednou trefit při šestigólové kanonádě se Slováckem.

„Honza je ligový fotbalista, má hodně kvality, bohužel se tam teď nemůže dostat, nedostává tolik příležitostí. Ale v týmu je jako ostatní. Musí to skousnout. Slavie má hráčů třicet a někteří taky nehrají. Jsem hlavně rád, že jsme splnili úkol a postoupili," konstatoval Rada.

A právě Slavii Jablonec v neděli ve Fortuna lize hostí. A jelikož téměř jistě nebudou hrát Jan Matoušek s Janem Sýkorou na severu z Edenu hostující, zvyšuje se šance pro Chramostu? „Uvidíme, musíme si to rozebrat, hrajeme proti nejsilnějšímu českému týmu, bude to těžké, ale nebojíme se," uzavřel Rada.