Pohárová bomba! Klokani vypadli na hřišti třetiligového soka

Chlumci vyšel báječně vstup do zápasu a už po pár sekundách jej poslal do vedení zkušený obránce Jarkovský. A kdyby po čtvrthodině proměnil záložník Tomáš Labík penaltu, vypadalo by to s Klokany hodně bídně. Jenže tým, který až do minulé sezony válel ve třetí lize jako Převýšov, náskok nenavýšil a Pražané byli ve hře.

Když v 73. minutě navíc Vodháněl srovnal na 1:1, zdálo se, že se žádná senzace konat nemusí. Nakonec na překvapení ale došlo. Útočník Tomáš Bastin totiž v 87. minutě poslal Chlumec opět do vedení a to už si domácí celek nenechal vzít. V Chlumci se tak slaví po úspěchu s Pířbramí další nečekaný postup.