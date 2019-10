Chramosta trefil čtvrtfinále. Nebýt prodloužení, tak se na hřiště ani nedostanu, zlobil se naoko

Hodně práce měl na hřišti Opavy s postupem do čtvrtfinále domácího poháru Jablonec. Na úvodní gól se čekalo až do 102. minuty, kdy se kopem z hranice velkého vápna přes brankáře Šroma prosadil Jan Chramosta. Stejný fotbalista minutu před koncem prodloužení druhou trefou z brejku postup Severočechů do další fáze po výsledku 2:0 i potvrdil.

„Bylo štěstí, že bylo prodloužení, protože bych se na hřiště zase nedostal. Aspoň, že dávám góly," postěžoval si s úsměvem na tváři po utkání Chramosta, jenž vyběhl do hry až v 96. minutě utkání a byl tak v jabloneckém dresu možná jediný hráč, který se radoval z prodloužení.

„Honza mě má teď trochu v klinči. Může se cítit... že jsem mu nedával moc šancí. Ale já jsem rád, že dal ty góly. Je na jeho přístupu vidět, že i když nenastupuje tak často, nebo jenom na pár minut, tak že je to profík," chválil jabloneckého útočníka kouč Jablonce Petr Rada.

Jan Chramosta z Jablonce během utkání základní skupiny Evropské ligy proti Stade Rennes.

Vlastimil Vacek, Právo

Chramosta ale se svou rolí náhradníka spokojený není. „Koušu to těžko, ale musím to zvládnout v hlavě a čekat na nějaké šance. Někdy jsem i trochu naštvaný, ale na prvním místě je tým a musím respektovat rozhodnutí trenéra. Nic jiného mi nezbývá," povzdychl si 29letý útočník.

Opavští, kteří nevyhráli v lize už dvanáct utkání v řadě, drželi s favoritem krok, znovu ale doplatili na bídu v koncovce. Gól nedali už 430 minut. Na začátku druhého poločasu zahodil dvě tutovky Juřena, krátce po prvním gólu Chramosty trefil hlavou břevno Šulc. Míč do brankové konstrukce na druhé straně v prodloužení napálil i jablonecký Kubista.

„Vyhráli jsme, tudíž jsme splnili to, pro co jsme sem jeli. Věděli jsme, že to tady bude těžké, přestože nehrál opavský klíčový hráč Zavadil. Pohár je úplně jiná soutěž, v něm se mažou některé výhody či rozdíly. Je to všude ve světe a zažil jsme už mockrát, že třetiligový tým vyřadil klub z první ligy. Pro nás byl důležitý postup a to jsme splnili," zhodnotil Rada.