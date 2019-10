Krmenčík byl za hrdinu. Musíme střílet víc gólů, hlásil poté, co odvrátil blamáž

Krmenčík po svém příchodu v průběhu druhé půle dvěma rychlými góly vyrovnal na 2:2 a v prodloužení třetím zásahem rozhodl. „Na těžším hřišti jsem asi nehrál," naznačoval po závěrečném hvizdu, co dělalo jeho týmu problémy.

„První poločas mě hodně překvapil. Oni hodně běhali, my jsme se tam dostali snad do dvou nebo tří šancí, ale ty jsme bohužel neproměnili. Druhý poločas už byl o něco lepší," shrnul reprezentační útočník, který naskočil až v 55. minutě, přesto byl zvolený hráčem utkání na straně Viktorie.

„Hřiště určitě nebylo ideální, ale to bylo pro oba dva týmy stejné. Vyhráli jsme a postupujeme, ale musíme zabrat a takovým soupeřům dávat více než čtyři góly," dodal Krmenčík. „Já jsem asi na těžším hřišti ještě nehrál. Na třetí ligu tu mají podmínky a zázemí dobré, ale jestli na tom trénují a hrají každý zápas, tak je to opravdu vidět. To hřiště nebylo v dobrém stavu a myslím, že se to potvrdilo i na naší hře."

Nechtěli napodobit Tottenham

„Byl to pro nás složitý zápas. Nevyužili jsme ze začátku nějaké šance a oni se chytili. Přišla krásná návštěva, domácí hráli výborně a vstřelili nám góla. Potom to bylo hodně těžké," přiznal po dramatickém osmifinále asistent trenéra Marek Bakoš.

„Po pauze jsme navíc dostali hned gól na 2:0. Nebylo to pro nás dobré, ale nakonec jsme to dokázali zvrátit a postoupit," oddechl si Bakoš.

„Vidíme to všude různě i po Evropě, naposledy tuším v Anglii, kde tým ze 4. ligy vyřadil Tottenham. Ve fotbale se to stává, na druhou stranu... my nechceme, aby se nám to stávalo. Takže jsme rádi, že jsme postoupili," dodal.