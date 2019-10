Slavia na kolenou? Fantazie! Stoper Baníku Stronati zářil štěstím. Mistři mluvili o ostudě

„Byl to z naší strany ostudný výkon a vůbec si ho nedokážu vysvětlit. Dlouho jsem nás takhle hrát neviděl. Kdybychom tohle předvedli na Barceloně, tak dostaneme deset gólů," čílil se brankář Slavie Praha Ondřej Kolář, jenž kapituloval po dvou hlavičkách v nastavení.

Nejprve jej ve 102. minutě překonal po přihrávce Filla Senegalec Diop, postupovou pojistku přidal o čtvrt hodiny později střídající Smola. Ten zase těžil z centru Jiráska. „Je to fantazie! Chtěli jsme Slavii tu porážku z finále vrátit. To nás hnalo. Byli jsme hodně motivovaní, dali jsme do toho všechno, bojovali do posledních sil a to rozhodlo," radoval se stoper Baníku Patrizio Stronati.

Ostravská radost. Fotbalisté Baníku Martin Fillo, Daniel Holzer, Tomáš Smola a Patrizio Stronati oslavují vstřelený gól v pohárovém duelu se Slavií.

Vladimír Pryček, ČTK

Právě na pevné obraně postavil trenér Bohumil Páník svou taktiku. Do utkání poslal hned pětici obránců. „Oba krajní beci jsou obrovsky útoční, říkám jim vraceči. Fleišman i Fillo furt jezdí, pro ně jsou tyto posty ideální, protože jsou agresivní a dokážou přepínat, vyjíždět. Dokázali jsme toho využít a po bocích jsme byli nebezpeční," vysvětloval Páník. „Pro hráče je tohle vítězství obrovskou odměnou. To, co jsme obdivovali na Slavii, se najednou probudilo i u nás – nasazení, hrdost, odhodlání. Až jsem se divil, kde se to v nás bere," ocenil Páník.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský udělal oproti vítěznému ligovému utkání v Plzni osm změn. Chyběl zraněný stoper Hovorka, do Ostravy nepřijel Tomáš Souček ani střelec gólu do sítě Barcelony Bořil. „Některé hráče jsme šetřili preventivně, jiní měli zdravotní potíže, ale to není omluva," zlobil se asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

„Na hřišti bylo málo těch, kteří bojovali. Chyběl nám oheň, Baník ho měl od začátku. My jsme si šli zahrát a Baník šel vyhrát, proto to tak dopadlo. Nebudu používat slovo tragédie, protože to si myslím, že do sportu nepatří, ale mrzí nás to moc, protože jsme chtěli obhájit double," řekl Köstl.

V sobotu se v Edenu Slavie s Baníkem utká znovu. Tentokrát v ligovém utkání 15. kola. „Doufám, že ukážeme jiný výkon, jinak s nimi prohrajeme i v lize a všechno, co jsme dosud získali, bychom mohli hodit za hlavu. Vytvořili jsme si náskok, a kdyby se na nás Plzeň dotáhla, tak je to zase od začátku," přemítal brankář Kolář. „Čekají nás teď důležité zápasy, tak věřím, že doma vyhrajeme suverénně a připravíme se na Barcelonu," dodal Kolář.