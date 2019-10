Střídání Smoly smolné nebylo. Jen jsem slízl smetanu, smál se útočník Baníku

Až ve 101. minutě pohárového utkání proti obhájci trofeje Slavii Praha přišel na hřiště útočník Baníku Tomáš Smola. A od té chvíle se na trávníku Městského stadionu v Ostravě začaly dít věci. O minutu později vstřelil prví gól do sítě Ondřeje Koláře Senegalec Dame Diop, krátce před koncem prodloužení pečetil postup Ostravy do čtvrtfinále MOL Cupu právě Smola.

„Šel jsem do hry těsně před standardkou a trenér mi řekl, ať dám hned z ní gól. To se nepovedlo, za minutu jsme ho ale dali, takže super," popisoval Smola. „Celkově to byl parádní výkon. Trenér změnil taktiku, to si myslím slávisty zaskočilo, nedokázali se s tím moc popasovat. My jsme skvěle plnili taktické pokyny, dali dva góly a vyhráli. A myslím, že zaslouženě. Kluci odehráli super utkání. Já už jsem jen slízl smetanu," pokračoval ostravský útočník, který na gól čekal už osm zápasů.

Naposledy skóroval také v poháru na hřišti Lanžhotu. „Čekal jsme na ten gól. Bavil jsme se s Kuzmou (Nemanja Kuzmanovič), že mě to už docela sráží i psychicky. Doufám, že mi to pomůže a začnu dávat opět góly i v lize," zadoufal Smola.

Fotbalista Baníku Ostrava Rudolf Reiter a Josef Hušbauer ze Slavie během utkání MOL Cupu.

Vladimír Pryček, ČTK

První šanci přidat čtvrtý ligový gól v sezoně a třináctý celkově bude mít v sobotu proti stejnému soupeři, kterého ve středu pomohl vyřadit z poháru. „Myslím, že jsme teď trošku slávisty podráždili, takže nám to budou chtít v sobotu vrátit se vším všudy. Musíme dobře zregenerovat a připravit se na sobotu. Bude to úplně jiné utkání, protože Slavia má široký kádr, v poháru to hodně prostřídala. Nás na lavičce moc není. Budeme ale bojovat," slíbil Smola.

Venku ale Baník zatím dobře nehraje. Prohráli už čtyřikrát za sebou. „Je otázkou, proč tomu tak je. Bavíme se o tom, ale nevíme. Nikdo neprohrává schválně, ale je fakt, že minulé tři zápasy venku nám vůbec nešly. Někdy se to ale zlomit musí. Musíme se odpíchnout od dnešního zápasu, ve kterém jsme si dokázali, že s můžeme hrát i se Slavií, nemusíme tam jet pos.aní," upozornil Smola.

Baník se se Slavií dvakrát v jednom týdnu potkal i v minulé sezoně. Na jaře v ligovém utkání získal bod za bezbrankovou remízu a následně prohrál v Olomouci finále poháru (0:2) „Já tohle zažiju poprvé, ale kluci v kabině říkali, že to tak mají každý rok. V minulých letech jim to podobně vyšlo se Spartou a Plzní. Je to zvláštní, moc dopředu ale nekoukáme. Třeba Martin Fillo se teď ptal, s kým hraje Slavia v sobotu...," smál se Smola.