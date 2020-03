Plzeň - Ml. Boleslav 4:2 Do půle hotovo. Plzeň po výhře nad Boleslaví slaví postup

Fotbalová Plzeň pokračuje v jarní krasojízdě. Pohodu z ligy, ve které vyhrála všechny tři zápasy, si přenesla také do domácího poháru. Ve středečním čtvrtfinále MOL Cupu porazila 4:2 Mladou Boleslav a po čtyřech letech postoupila do semifinále. Postupně se trefili Kopic, Beauguel, Kayamba a Řezník. Za hosty ve druhém poločasu korigovali Budínský a Ladra.

Plzeň od první vteřiny dominovala, Středočeši, za které poprvé v ostrém zápase nastoupil stoper Ondřej Mazuch, nestíhali. První velkou šanci domácí Beauguelem sice ještě neproměnili, ale nemuselo je to ani trochu mrzet. Do přestávky totiž stihli tři góly a bylo hotovo. Jako první se prosadil Kopic, kterému nechtěně přiťukl míč hlavou Křapka. Domácí záložník vnikl do šestnáctky a střelou do protipohybu gólmana zařídil Viktorii vedení.

Za pět minut Kopic unikl po levé straně, jeho centr na první tyči báječně uklidnil z jedné pod břevno Beauguel. Vzápětí parádně vypálil Bucha, hosty od další pohromy zachránil výtečným zákrokem Mikulec. Jenže krátce poté byl krátký na obstřel Kayamby - 3:0.

Brankostroj pokračoval, na začátku druhého poločasu přidali Západočeši čtvrtý gól. Obránce Řezník těsně před velkým vápnem natáhl, skákavý míč skončil překvapivě v síti. Trenér Guľa vzhledem k jednoznačnému průběhu mohl ušetřit síly na sobotní ligový duel s Českými Budějovicemi, už v 55. minutě stáhl Beauguela s Limberským.

Plzeň ale poté notně ubrala plyn, tribunami vyvolávaného „bůra" Boleslavi nenadělila. Naopak hostující Budínský parádní trefou upravil na 1:4. A když neproměnil Chorý pokutový kop, hosté Budínským snížili na přijatelných 2:4.