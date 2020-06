Bude touha po odvetě Spartě stačit? Bookmakeři jí dávají proti Plzni šanci

Sázkaři se s bookmakery shodují. Do finále MOL Cupu nejspíš postoupí Liberec a Sparta.

„Základní část I. ligy skončila, většina klubů má výhodu týdenní pauzy na regeneraci, ale kvarteto Sparta, Plzeň, Olomouc a Liberec ve středu musí opět do boje. Možná cesta přes domácí pohár do Evropy je natolik atraktivní, že únava nebude znát a týmy půjdou do zápasů naplno," tvrdí Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Zleva Lukáš Kalvach z Plzně a Bořek Dočkal ze Sparty.

Kateřina Šulová, ČTK

Ve šlágru semifinále bude Sparta na Letné mírným favoritem proti Plzni. „V lize Sparta nemá pohárovou Evropu vůbec jistou, zisk domácí pohárové trofeje je pro ni prioritou. Naopak Plzeň přece jen ještě seriózně přemýšlí o ligovém titulu a první velká bitva ji čeká už v neděli proti Jablonci. Navíc před třemi týdny si Západočeši z Letné body odvezli, sparťanská touha po odvetě bude silná. Otázkou je, zda to bude v prestižním souboji stačit," přemítá Urbanec.

Na Letné předčasné finále

„Pro Spartu je pohár šancí na záchranu sezony. Letenští se ale pod koučem Kotalem konečně zvedli a drží solidní šňůru pěti výher v řadě. Bohužel pro Spartu, Plzeň hraje pod trenérem Guľou neméně dobře a vzájemná bilance z posledních zápasů, včetně toho nedávného, hovoří jasně ve prospěch Západočechů. Sparta není takovým favoritem, jak naznačují sázky, její motivace je ale pochopitelně obrovská, což může být klíčovým faktorem," poukazuje Michalk Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Sparta je opravdu jen mírným favoritem. V její výhru věří 55 % sázejících. Na remízu si vsadilo 16 % tipujících, zbylých 29 % si myslí, že Viktorka přece jen vítězství urve. Velké množství sázek jsme přijali i na tip výsledek zápasu bez remízy - zvítězí Plzeň v kurzu 2,19," přidává se Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.

Utkání na Letné každopádně platí za předčasné finále. Největším favoritem na celkové vítězství je aktuálně s kurzem 2,5:1 Sparta, následovaná s minimálním rozdílem (2,6:1) Plzní. Na Liberec se sází v kurzu 5:1, na Olomouc pak 8:1.

Sigma se může vykoupit

A druhé semifinále? Sigmě se jaro nevyvedlo a spadla do skupiny o udržení. Pro ni by byl pohárový úspěch vykoupením z ligové sezony. Liberec už je v lize v pohodě, bez nervů v elitní skupině a dokáže potrápit i nejlepší týmy.

„Olomouc se po restartu ocitla v nepříjemné depresi. Týmu se nedaří, v lize se propadl do skupiny o záchranu a je otázkou, zda se kouči Látalovi podaří kádr zmobilizovat. Liberec je pro Sigmu oblíbeným soupeřem, poslední tři souboje dokázala vyhrát. Aktuální forma ale hovoří jasně ve prospěch Slovanu," avizuje Hanák.

„Utkání na Hané bude vyrovnané, na tom se shodnou jak bookies, tak sázkaři - 35 % sází na domácí, 32 % na remízu a 33 % na Liberec. Hodně se sází, že oba týmy dají aspoň jednu branku v kurzu 1,82," dodává Světlíková.