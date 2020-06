Před osmi lety olomoucký Hála zažil, jaké to je vyhrát domácí pohár, teď by si chtěl pocity oživit

Válčili spolu v Trnavě, teď se postaví proti sobě. A dokonce už potřetí v této sezoně. V obou ligových duelech měl navrch někdejší trnavský a současný olomoucký kouč Radoslav Látal, který bývalého trnavského sportovního ředitele a momentálně trenéra Liberce Pavla Hoftycha porazil jak na podzim pod Ještědem, tak i v odvetě na Hané. „To nehraje sebemenší roli, protože pohárový zápas bude něco úplně jiného,“ odmítá Látal, že by jeho mužstvo mělo mít v dnešním semifinále MOL Cupu nad Severočechy psychicky navrch.

„Jestliže bude mít Olomouc nějakou výhodu, pak v domácím prostředí. Jinak jsou oba týmy srovnatelné, řekl bych, že s fotbalovou kvalitou je to padesát na padesát," potvrzuje i liberecký Hoftych.

Pochopitelně ho mrzí, že po čtvrtfinále v Uherském Hradišti musí zase na soupeřovo hřiště. „Raději bychom hráli doma, ale ve čtvrtfinále jsme si poradili se Slováckem na jeho hřišti, takže proč bychom to nesvedli i v Olomouci? Když budeme mít den, na postup do finále máme," věří trenér Severočechů, že napotřetí jeho svěřenci Hanáky porazí a o pohár si zahrají.

Trenér Slovanu Liberec Pavel Hoftych udílí pokyny Romanu Potočnému .

Vlastimil Vacek, Právo

To už na svém hřišti, protože oba celky z druhé semifinálové dvojice tvořené pražskou Spartou a Plzní skončily v lize po základní části před nimi, což v praxi znamená, že v případě postupu Liberce by se o domácí pohár hrálo pod Ještědem, v případě postupu Olomouce pak na Hané.

„Radek může být spokojený. Takhle si to naplánoval," dobírá si Hoftych svého bývalého trnavského podřízeného.

Látal se skutečně rozhodl vsadit všechno na jednu kartu, Když se v lize rozplynula olomoucká naděje na účast ve skupině o Evropskou ligu, nechal v posledním střetnutí základní části nejvyšší domácí soutěže proti Plzni odpočívat klíčové hráče svého týmu, aby šetřili síly na pohárové semifinále.

Jedině přes vítězství v MOL Cupu už totiž vede pro Hanáky cesta na evropskou pohárovou scénu.

„Chceme do finále, ale netvrdil bych, že proti Liberci jde o zápas roku. Je to teprve semifinále, které se navíc hraje pouze na jedno utkání. Může dojít k prodloužení, rozhodovat může penaltový rozstřel, do hry vstoupí řada dalších okolností," připomíná Látal.

„Domácí prostředí pro nás představuje výhodu. Zvláště, když mohou sice v omezeném, ale přece jen ve větším počtu přijít i diváci. Určitě nám pomohou k postupu. Do finále chceme, protože tím zachráníme celou sezonu, která pro nás bude končit zápasy ve skupině o záchranu," uvědomuje si obránce Martin Hála, společně s Michalem Vepřekem jeden ze dvou posledních pamětníků pohárového triumfu Olomouce v roce 2002.

„Už je to hodně dávno, takže by nebylo marné si pěkné pocity z vítězství zase oživit," moc dobře si vybavuje euforii, kterou Sigma zažívala, když před osmi lety porazila v pohárovém finále 1:0 Spartu a získala druhou nejcennější domácí trofej.

Semifinále v Olomouci se hraje dnes v 17.15, druhý semifinálový duel mezi Spartou a Plzní je na programu na Letné o tři hodiny později.