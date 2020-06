Teď nás čekají už jen super zápasy, prohlásil ironicky zklamaný Juliš

Olomoucký útočník Lukáš Juliš vstřelil v pohárovém duelu s Libercem (1:2) gól. Na vítězství Sigmy to však nestačilo. Po tom, co se po pandemii začal fotbal opět hrát, se mu to stalo už potřetí. Radost proto žádnou neměl, naopak. Vidina pohárového finále a Evropské ligy, byla hodně lákavá. Hanákům však zbyly jen oči pro pláč.

Zápas jste si asi prohráli v první půli, kdy Liberec dvakrát udeřil...

Je to tak. Přitom podle sestavy, kterou tady postavili, to vypadalo, že snad ani nechtějí dát gól. Jenže my jsme po poločase prohrávali 0:2 a to je příšerné, neakceptovatelné. Samozřejmě, udělali to dobře, třeba gól Alibekova byla trefa parádní. My jsme však nebyli ani nebezpeční. Pořád bychom však měli uhrát 0:0, nebo inkasovat maximálně jednou.

Co se dělo v kabině o přestávce?

Trenér řval, my také. Stejně jako nedávno s Ostravou. To je furt dokola. Po koroně máme doma čtyři zápasy a my všechny prohrajeme. To tak prostě nejde. Nemůžeme se divit, že jsme jedenáctí a vypadli jsme i z poháru.

Věřili jste poté, co jste snížili na 1:2, že to ještě můžete otočit?

Já jsem věřil ještě v 90. minutě. Pořád jsem byl přesvědčený, že srovnáme na 2:2. Až po mé poslední šanci, kterou jsem neproměnil levou, to už bylo těžké. Oni ale už nehráli, stáli jen vzadu a čekali, zda gól dáme, či nikoliv. Po vyloučení Kuchty jsme sice tlak vystupňovali, ale.... Je to také tím, že nejsme v top formě. Kdyby ano, tak bychom třeba vyrovnali. Když ale máte ze šesti zápasů čtyři body, je těžké v 90. minutě něco honit.

Pokud byl někdo schopen v poslední době dávat za Sigmu góly, tak vy. Jednu šanci jste měl i v samém závěru. Dalo se to proměnit?

Ještě jsem to neviděl, ale určitě ano. Yunis uhrál výborně hlavu, já to měl nahoře, mohl jsem to nechat spadnout a trefit to. Místo toho jsem to kopl levou. No a když jste pravák a v 92. minutě pálíte levou, prostě to zakopnete. Je to škoda. Kdyby to vyšlo, bylo by po nich. Dal jsem však jen jeden gól, a to dnes bylo málo.

Vám to sice pálí, ale tým se zadrhl. Zklamání je asi obrovské. Jak to vnímáte?

Hrozně! Vždyť já dal doma třikrát gól a třikrát jsme prohráli. Z toho radost nemáte. Když dáte gól a vypadnete jako teď z poháru, je to na nic. Navíc my jsme se k tomuto zápasu strašně upínali a věřili, že ho zvládneme. Myslím, že jsme ani do něj špatně nevstoupili. Byli jsme nebezpeční, ne jaloví. No, a oni pak mají dvě šance, je to 0:2 a už to nedoženeme. Takže nás teď čekají už jen super zápasy.

Jak náročné nyní bude, najít na zápasy ve skupině o udržení motivaci?

Hlavně rychle musíme získat ty body, co ještě potřebujeme, abychom nezabředli do problémů ještě horších. Já ale vůbec nerozumím tomu, jak jsme se tam mohli dostat. Nepřipouštěl jsem si, že bychom z desítky mohli vypadnout. Před Bohemkou, která udělala 15 bodů z 18 klobouk dolů. My jsme však měli udělat o čtyři víc a byli bychom ze všeho venku. Teď nám nezbývá nic jiného, než to se ctí dohrát.