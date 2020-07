Porveme se, aby pohár zůstal doma, slibuje liberecký kouč Hoftych před „nejkrásnějším“ zápasem

„Jsou důležité zápasy, které chcete hrát. A pak jsou důležité zápasy o záchranu, které nejsou příjemné, ale možná ještě důležitější, protože ovlivňují chod celého klubu. Tohle bude krásný zápas o titul a v této kategorii je v tuhle chvíli určitě mým nejdůležitějším zápasem. Jsem rád, že jsem součástí týmu Slovan Liberec. Porveme se o to, aby pohár zůstal doma," slibuje Pavel Hoftych.

Před třinácti lety zachraňoval v první lize Zlín až v samém závěru soutěže. Tři kola před koncem ho dělily od sestupové příčky dva body. „Hráli jsme proti Českým Budějovicím a když vás jeden zápas může poslat do druhé ligy, není to hezké. Teď máme příjemné starosti, jak dojít k tomu, abychom zvedli nad hlavu pohár," vysvětluje 53letý trenér.

Hráči Liberce se radují z gólu v derby s Jabloncem.

Radek Petrášek, ČTK

Se Spartou má v této sezoně se Slovanem pozitivní bilanci. V základní části ji dvakrát porazil, před dvanácti dny v prvním kole skupiny o titul na Letné ale padl 1:4.

Benjamin Tetteh ze Sparty Praha střílí gól Liberci na 4:1 během utkání ve skupině o titul v rámci nadstavby Fortuna ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

„Obě mužstva mohou svých poznatků z nedávné konfrontace využít. Určitě to pro nás byla zkušenost, protože předtím jsme hráli proti trenéru Jílkovi, teď proti trenérovi Kotalovi. On je zkušený pragmatik, který ví, co po mužstvu chce a my se snažíme najít slabší články. Vždy je to v něčem jiné. Například jsme viděli, jak lavička Sparty reaguje na některé věci. Teď se hraje u nás, ne na Letné, což je pro nás asi ten nejpodstatnější rozdíl," přiznává výhodu důvěrně známého stadionu.

„Co se lístků týká, jde o neutrální prostředí, ale i fanoušky Sparty vítáme, protože chceme hrát ve fotbalovém prostředí. Ale kluci se svlékají ve své kabině, jsou na hřišti, které znají a kde se cítí doma. Jsme rádi, že hrajeme doma, což bylo hodně důležité i v posledním ligovém zápase s Baníkem," připomněl výhru nad Baníkem 2:1 v generálce na dnešní finále, ve které „šetřil" na rozdíl od Sparty jen vykartovaného Malinského s Balutou.

„Sparta má široký kádr, takže zvolili tuto strategii. Podobnou měla i Olomouc před semifinále. Rozhodli se nechat odpočívat hráče dobrovolně, za nás to rozhodl někdo jiný a řešit jsme to tak nemuseli. Každý hráč však kouše únavu jinak, je však dobře, že jsme zvládli zápas s Ostravou i bez nich a oni si mohli odpočinout. Věříme, že Malinskému s Balutou to prospěje a přinesou do ofenzivní činnosti kvalitu. Oba jsou zkušení, výborní fotbalisti, pro soupeřovu bránu nebezpeční," uzavírá Hoftych.