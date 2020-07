Baluta může mít double. Třetí rok v řadě finále, to je úžasné, říká špílmachr Liberce

„Třetí rok v řadě finále, to je úžasné," tetelí se čtyřnásobný rumunský reprezentant. V případě středeční výhry nad Spartou jako jediný hráč v české lize obhájí double, jelikož na podzim stačil nastoupit za sešívané na hřišti Bohemians a letošní titul se mu počítá také.

„Trenér Slavie mi říkal, že jestliže vyhraju i pohár, budu mít znovu double. Je to pro mě důležité a mám velkou motivaci. Sparta je těžký soupeř, mají teď dobrou formu. Naposledy sice prohráli v Plzni, jenže finále je úplně jiný zápas. Možné je všechno. Jsme však připravení a doufám, že vyhrajeme. Máme velkou šanci, hrajeme doma," věří 26letý záložník, který se bude na večerní zápas se svými parťáky přes den koncentrovat podobně jako před posledním duelem v lize s Ostravou na penzionu v Jizerských horách.

„Na takové zápasy se připravujeme celý rok. Finále je výsledkem naší celoroční práce. Byl to tvrdý rok, ale pro nás ve velmi dobrý. Ve finále můžeme ukázat, že jsme významný tým," poznamenává.

Druhým pohárovým specialistou v modrobílém dresu je Jakub Hromada, jenž vyhrál druhou tuzemskou nejcennější trofej vloni i předloni se Slavií. „Mám obrovskou motivaci získat ho i potřetí, i když minulý rok si ho asi připisovat nemůžu. Medaili sice mám, ale na výhře v poháru nemám podíl, celý rok jsem promarodil," přiznává další slávista hostující U Nisy.

„Pamatuju si, že když jsem do Liberce před šesti měsíci přišel, jako první věc jsem trenérovi řekl: Přišel jsem, abychom vyhráli pohár a v lize byli co nejvýš," prozrazuje Hromada. K úspěšné předpovědi mu chybí už jen jeden skalp. „Byla by to taková třešnička na dortu, kdybychom tuto fantastickou druhou část sezony završili trofejí pro Liberec. Ale budeme to mít extrémně náročné. Sparta bude odpočinutá, nechali v Plzni odpočívat plno hráčů," uzavírá Hromada.