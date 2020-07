Frýdek měl jít ven, shodují se experti. Nedokážu to pochopit, je to hořký, zlobil se Pešek

„Když se to zkoumá, tak buď nemá dostat žádnou kartu, nebo má dostat červenou. Nechápu to. Když na něj šlápne, tak je to nesportovní chování a má jít ven. To by ovlivnilo průběh celého zápasu... Nedokážu to pochopit," kroutil hlavou liberecký Jakub Pešek, jenž v 50. minutě otevřel skóre finále, ale Sparta jej otočila zásahy Karlssona a Kangy z penalty.

„Penalta? Kontakt, nekontakt... Kdyby to (Tetteh) ustál, dává do prázdný brány. Ale on spadne, je tady video a nechápu, že to sudí nezkontroluje... Jinak musíme soupeři pogratulovat. Chci hlavně pochválit kluky, jak jsme to odmakali, ale je to hořké," smutnil Pešek.

Frýdka by za šlápnutí vyloučili i experti v České televizi. „Přidupnutí tady je, hráč mohl soupeře přeskočit. Trestal bych to červenou kartou," řekl ve studiu Günter Bittengel, bývalý hráč pražské Dukly

A jeho kolega, bývalý obránce Erich Brabec s ním ve studiu souhlasil: „Rozhodčí Královec si to asi vyhodnotil, že intenzita šlápnutí nebyla taková. Za mě to byla situace na červenou kartu, stejně jako u plzeňského Kopice v ligovém utkání se Spartou," připomněl Brabec poslední ligový zápas Sparty v Plzni, kdy sudí Orel ocenil šlápnutí domácího Kopice na hostujícího Vindheima po poradě s VAR červenou kartou.

"Ještě jsme to neviděl. Mám jen informace od lidí, co ano, od kameramanů z klubu i televize, a podle všech informací to měla být jasná červená a odchod Frýdka ze hřiště. Ale byl tam rozhodčí...," konstatoval po utkání kouč Liberce Pavel Hoftych.