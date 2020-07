Pokud chcete vyhrát nad těžkým soupeřem s podporou, musíte jít do dvougólového vedení, litoval Hoftych

„V tu chvíli jsme hráli velmi dobře, soupeře jsme do ničeho nepouštěli. Byli jsme kompaktní a měli brejky. Malina to Rondičovi parádně nachystal. On to uklízet umí, ale gólman Heča byl dobře postavený, trefil ho. Byl to klíčový moment. Pokud chcete vyhrát zápas s takto těžkým soupeřem, který má podporu, musíte jít do dvougólového vedení," řekl liberecký kouč.

Podporou narážel na moment za stavu 0:0 ze 33. minuty, kdy měl podle něj vidět červenou kartu Martin Frýdek za šlápnutí na Tomáše Malinského.

„Ještě jsem to neviděl. Mám jen informace od lidí, co ano, od kameramanů z klubu i televize, a podle všech informací to měla být jasná červená a odchod Frýdka ze hřiště. Ale byl tam rozhodčí...," konstatoval suše kouč Liberce Pavel Hoftych na „online" tiskové konferenci těsně po finále.

V něm se jeho mužstvo dostalo brankou Peška brzy po pauze do vedení, ovšem Letenští dokázali dvěma góly v rozmezí patnácti minut duel otočit.

„V prvním poločase to bylo hodně taktické. Ani jedno mužstvo nechtělo udělat chybu. Druhý poločas jsme šli do vedení a po brance jsme měli ještě velkou šanci Rondičem, bohužel jsme neproměnili," zopakoval možnost odskočit Spartě o dva góly.

„Soupeř nás po brejku potrestal a vyrovnal na 1:1. Rozhodla fatální chyba brankáře, to se občas stává. Pak se hrál otevřený fotbal. Gól jsme už nedali, takže jsme prohráli," litoval. S velkou nepříjemností se musel vypořádat už den před zápasem, kdy se mu zranil útočník číslo jedna Jan Kuchta.

„Zranil se den před zápasem na tréninku, kde si při lehkém otočení zvrtl kotník. Do rána mu i přes veškerou snahu našich lékařů a fyzioterapeutů natekl a momentálně je mimo hru. Uvidíme, jak rychle se to bude léčit. Přitom to byl normální zákrok, kde se jen otáčel s balonem. Stejné, jako když v lese šlápnete na kořen... Bohužel, to je fotbal, ve kterém přicházejí netypické věci. Každopádně Kuchta nám chyběl hodně. I když musím pochválit Rondiče, až na ten zbytečný zákrok na konci a vyloučení nám hodně pomohl," zhodnotil Hoftych.

Brankář Liberce Milan Knobloch se chybou podepsal pod klíčovou situaci finále MOL Cupu se Spartou.

Radek Petrášek, ČTK

A proč dostal šanci Milan Knobloch před Filipem Nguyenem? „Tam to bylo jasný. Dopředu jsme deklarovali, že máme dva dobré gólmany. Milan Knobloch šel od začátku pohárovou cestu. Vychytal nám jak zápasy jak s Teplicemi, tak na Slovácku i v Olomouci. Od začátku jsme jasně říkali, že dokud budeme v poháru, chytat bude on. Filip je nachystaný, ale tohle byl pohár," uzavřel Hoftych, jehož tým teď bude usilovat o postup do pohárové Evropy už jen v lize.