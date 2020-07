Měl jsem Frýdka vyloučit, přiznal Královec. Rozhodčí chyboval, potvrdila Chovancova komise

„Pokud chcete vyhrát zápas s takto těžkým soupeřem, který má podporu, musíte jít do dvougólového vedení," narážel kouč Severočechů bezprostředně po finále na moment, který se odehrál za bezbrankového stavu.

Do kritiky sudího se nepustil, i když diplomatickou formulací na Královce a jeho počin narážel.

„Mám jen informace od lidí, od kameramanů z klubu i televize, a podle všech informací to měla být jasná červená a odchod Frýdka ze hřiště. Ale byl tam rozhodčí...," konstatoval suše.

„Když se to zkoumá, tak buď nemá dostat žádnou kartu, nebo má dostat červenou. Nechápu to. Když na něj šlápne, tak je to nesportovní chování a má jít ven. To by ovlivnilo průběh celého zápasu... Nedokážu to pochopit," kroutil hlavou liberecký Jakub Pešek

Komise rozhodčích FAČR dala oběma za pravdu. Frýdek měl být vyloučen a Sparta hrát jen o deseti.

Liberecký fotbalista Ondřej Karafiát byl z výkonu sudího Pavla Královce smutný.

@OndrejKarafiatOfficial, Facebook

„Ve 31. minutě se Pavel Královec dopustil chyby, když nevyloučil hostujícího hráče č. 17 za hrubé nesportovní chování – šlápnutí na soupeře. VAR Emanuel Marek v souladu s Protokolem VAR doporučil přezkum této herní situace, jelikož rozhodčí na hrací ploše šlápnutí na soupeře neviděl a jednalo se o potencionální udělení červené karty za tento přestupek," konstatovali Chovancovi muži zasedající v komisi.

I sudí Královec ex post uznal, že chyboval a tím další průběh střetnutí ovlivnil.

„Situaci ve 31. minutě utkání jsem ze svého pohledu na hrací ploše vyhodnotil tak, že bezprostředně po sobě došlo ke dvěma přestupkům vůči hráči Liberce Malinskému. Nejprve k jeho podražení a vzápětí k zákroku Frýdka. Ze svého pozičního postavení jsem druhý zákrok na hřišti vnímal tak, že šlo spíše o nezaviněný kontakt Frýdka s Malinským," vysvětloval, jak celý přestupek registroval.

Radost fotbalistů Sparty po vyhraném finále MOL Cupu na hřišti Slovanu Liberec.

Vlastimil Vacek, Právo

„Při komunikaci s VAR jsem uvedl, že jsem šlápnutí Frýdka na Malinského neviděl. Proto mi VAR doporučil přezkum na hrací ploše, po kterém jsem byl přesvědčen, že udělení žluté karty je dostačujícím osobním trestem za bezohledný přestupek. Při monitoru na hrací ploše jsem chybně posuzoval intenzitu přestupku a možnost vyhnout se ležícímu soupeři. Nicméně s odstupem času vím, že moje rozhodnutí bylo chybné a měl jsem Frýdkovi udělit červenou kartu za hrubé nesportovní chování."

Jisté pochybnosti panovaly v libereckém týmu i kolem penalty nařízené Královcem v 72. minutě po střetu domácího brankáře Knoblocha s Tettehem, kterou následně proměnil Kanga a rozhodl tak o tom, že Sparta po šesti letech získala první trofej.

Komise rozhodčích ovšem v tomto případě dala Královcovi za pravdu.

„Pokutový kop ve prospěch hostujícího družstva nařídil správně," potvrdila.