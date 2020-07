Odrazový můstek pro Spartu, věří Dočkal. Slavia a Plzeň mají blízko do skupiny

Šest let čekání na klubovou trofej je pryč. Fotbalisté pražské Sparty si vítězstvím ve finále MOL Cupu nad Libercem zajistili lepší startovní pozici v pohárové Evropě. Slušné vyhlídky na postup do skupinové fáze mají Slavia a Plzeň. Ve hře o dvě zbývající místa do pohárových předkol jsou ještě Liberec, Jablonec, Mladá Boleslav a Bohemians.

Dvě třetiny sezony dostávali jednu ránu za druhou. Až ve finiši po restartu ročníku dojem zachránili. A zisk pohárové trofeje řádně oslavili.

„Už v průběhu jara tým ukazuje nějaký potenciál, že je schopný vyhrávat zápasy a hrát slušný fotbal. Aby dostal sebedůvěru a mohl se posouvat, potřebuje mít takový zážitek. Ověřit si, že zvládne těžké finále, otočit ho, slavit a užít si atmosféru po zápase," kvituje Bořek Dočkal.

Trenér Sparty Praha Václav Kotal s trofejí za vítězství ve finále MOL Cupu v Liberci.

Vlastimil Vacek, Právo

„Máme mladý tým, který potřebuje mít motivaci do dalších sezon. Zisk poháru vnímám jako odrazový můstek. Věřím, že to tak bude," dodává kapitán Sparty.

Češi mají nadále pět míst

České republice patří třinácté místo v žebříčku koeficientů po minulé sezoně, který je určující pro nasazení týmů do pohárů pro sezonu příští.

Češi mají nadále pět míst. Tři jsou již obsazena, o dvě zbývající se bude hrát v závěru ligové nadstavby.

Vyhlídky jsou vcelku příznivé. Slavia a Plzeň se poperou o Ligu mistrů. Viktorii stačí vyhrát jeden zápas, aby měla jistotu minimálně základní skupiny Evropské ligy.

Slavia a Sparta za ideální konstelace dokonce nemusí vůbec nastoupit, a budou mít skupinovou fázi Evropské ligy také jistou.

Podívejme se, jaké je výchozí postavení.

Mistr: Slavia

Sešívaní by měli začít ve třetím předkole mistrovské části Ligy mistrů. Když ho vyhrají, postoupí do play off a v případě vyřazení v něm budou mít jistotu základní skupiny Evropské ligy. Když třetí předkolo prohrají, přesunou se do čtvrtého předkola Evropské ligy.

Červenobílí však doufají v lepší scénář! Pokud si vítěz letošního ročníku Ligy mistrů zároveň zajistí ve své lize místo do LM, což je velmi pravděpodobné, posune se Slavia rovnou do play off Ligy mistrů. Pak by měla v každém případě jistou základní skupinu jednoho z pohárů.

Vicemistr: Plzeň

Viktoria začne ve druhém předkole nemistrovské části Ligy mistrů. V případě porážky se přesune do třetího předkola Evropské ligy. V případě výhry postoupí do třetího předkola Ligy mistrů, což by znamenalo jistotu základní skupiny Evropské ligy. Vyřazené kluby ze třetího i čtvrtého předkola nemistrovské části LM se totiž přesunou do základní skupiny Evropské ligy.

Vítěz Mol Cupu: Sparta

Letenští by měli začít ve třetím předkole Evropské ligy. Rovněž oni však budou doufat na dar shůry... Když se vítěz aktuálního ročníku Evropské ligy zároveň kvalifikuje do EL ze své domácí soutěže, posune se Sparta rovnou do základní skupiny Evropské ligy. Ideální varianta je však pro ni méně pravděpodobná než u Slavie, protože ve všech zemích má přednost nasazení do Ligy mistrů.

Dvě místa z ligy

Ve hře jsou ještě Liberec, Jablonec, Mladá Boleslav a Bohemians. Každopádně začnou ve druhém předkole Evropské ligy. Podle umístění Sparty získá jedno místo třetí či čtvrtý tým ligy. O druhé se bude hrát v kvalifikaci o Evropskou ligu, do níž postoupí pátý tým ligy (Liberec nebo Jablonec) a vítěz dvojzápasu Bohemians - Mladá Boleslav ze skupiny o Evropu.

Vzhledem k termínové nouzi UEFA rozhodla, že druhé a třetí předkolo Ligy mistrů se hraje na jeden zápas, play off na dva. Všechna předkola Evropské ligy se hrají na jeden zápas. O dějišti předkola hraného na jedno utkání rozhodne los.