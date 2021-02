Právo vyzvat Spartu zařídil dvěma góly stoper Pokorný. Věřím, že postoupíme i přes ní, říká

Ostravský Baník splnil povinnost a ve 3. kole MOL Cupu vyřadil výsledkem 2:0 druholigový Třinec vedený Františkem Strakou. Oba góly vstřelil ve druhém poločase po centrech záložníka Adama Jánoše hlavou stoper Jakub Pokorný. „Chtěli jsme dát gól co nejrychleji, protože trenér Straka umí svůj tým nahecovat. Nepovedlo se nám to, ale ve druhém jsme si pomohli parádně kopnutými standardkami. Byl to nepříjemný zápas. Jsem rád, že jsme to zvládli," popisoval Pokorný.

Oba góly si byly hodně podobné. Defenzivní štít Jánoš míč poslal z pravé strany do šestnáctky, kde se v obou případech nejvýše vznesl Pokorný a míč uklidil k tyči. „Úplně nacvičené to nebylo, chceme to pokaždé kopat jinam podle toho, jak se na signálu domluvíme. Jány (Jánoš) nám to tam dvakrát poslal a my to uklidili. Nebyl to jen můj gól. Ostatní odvedli jinou práci, já jen zakončoval," líčil ostravský stoper.

Pohárové utkání se hrálo v tréninkovém areálu Vista a zpoza plotu sledovalo zápas několik stovek diváků. „Hned to bylo veselejší. I když na nás mají fanoušci v současnosti asi trochu pifku, protože nepředvádíme to, co bychom mohli a hlavně měli. Z toho pohledu se jim není co divit. Já se jim tedy vůbec nedivím a doufám, že tímto zápasem se můžeme odrazit a nyní to potvrdíme doma s Teplicemi. A pak si to rozdáme se Spartou v poháru," vykládal 24letý obránce.

„Jsem rád, že lidé přišli. Je vidět, že by chtěli chodit, hrozně bych jim to přál. Mužstvo na to bylo zvyklé, taky je potřebujeme. Bohužel tenhle správný doping nám chybí," líčil ostravský trenér Luboš Kozel.

„V prvním poločase lidé spíš jen koukali, ale v tom druhém už se některými situacemi chytili. Říkal jsem klukům, že si je musíme výkonem dostat na svou stranu, pak nám pomůžou. Snaha tam byla vidět. Nedá se říct, že bychom po Pardubicích (2:3) byli úplně v pohodě, ale myslím, že ve druhém poločase už to bylo dobré," pokračoval trenér Baníku.

V osmifinále se Ostravané utkají stejně jako v minulém ročníku se Spartou Praha. Loni v červnu Ostravané na Letné prohráli ve čtvrtfinále 0:5. „Doufám, že jediná podobnost bude v tom, že budeme hrát u nich. Věřím, že tam necháme všechno, vrátíme jim vyřazení a postoupíme," uvedl Pokorný.

Zleva Josef Celba z Třince a David Buchta z Ostravy.

Jaroslav Ožana, ČTK

Termín pohárového zápasu zatím není určen. Hrát se může ale klidně už v příštím týdnu. „Je to těžký los. Proto se ani nedá říct, zda je prioritou pohár nebo liga. Pokud by to mělo být příští týden, budeme mít hrozně náročný program. Na starších hráčích vidíme, že už toho mají hodně, proto mají někteří i zdravotní problémy. Nesmíme je všechny zabít, zátěž se musí rozložit mezi všechny," vysvětloval výrazně obměněnou sestavu proti Třinci Kozel.