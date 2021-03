Na Leicester se díval z lavičky, za šest dnů oslavil mladík debut v áčku Slavie dvěma góly

Minulý týden letěl se slávistickou výpravou k pohárové odvetě do Leicesteru. Nikoli na výlet, ale aby se v sedmnácti posadil ve fotbalovém chrámu Lišek mezi náhradníky a zažíval společně s playery áčka opojné pocity z výhry nad třetím týmem Premier League a postupu do osmifinále Evropské ligy. Šest dnů poté ukázal trenér Jindřich Trpišovský na Denise Višinského zase. Tentokrát ovšem nikoli proto, aby ho posadil mezi náhradníky. V utkání domácího poháru proti jmenovkyni z Karlových Varů ho poslal na hřiště.

A kdyby jen to, proti soupeři ze třetí ligy zařadil sedmnáctiletého mladíka do základní sestavy. Dal mu příležitost, aby dokázal, že na Ostrovy necestoval jen na výlet.

„Splnil se mi sen. Nastoupil jsem za áčko, a navíc na domácím stadionu," rozplýval se slávistický talent, který v Edenu podepsal profesionální smlouvu už v šestnácti letech. Ve středečním pohárovém duelu se mu nabídla první příležitost dokázat, že si ji zaslouží.

„Bylo to skvělé. Kluci mi pomáhali, radili, kam se mám postavit a kam si naběhnout," děkoval Višinský spoluhráčům, že mu premiéru v dresu áčka usnadnili.

Brankář Karlových Varů Jiří Chára po osmém inkasovaném gólu v utkání osmifinále MOL Cupu se Slavií.

Vlastimil Vacek, Právo

On pomohl jim. Na dvouciferné výhře 10:3, mimochodem na domácí pohárové scéně druhé nejvyšší od roku 1993, kdy Slavia porazila pražské Kompresory 13:1, se podílel dvěma góly, asistencemi a i tím, že po faulu na něho nařídil sudí Petřík penaltu, po které šli domácí do vedení. Celkem se podílel na sedmi gólech, které domácí nastříleli.

„O tom, že nastoupím, jsem se dozvěděl až v den zápasu, takže jsem samozřejmě nervózní byl. Jakmile se ale začalo, všechno ze mě spadlo a bylo to v pohodě. Za góly a nahrávky jsem rád, hlavní však bylo, že jsem klukům pomohl k výhře," svěřoval se po vydařeném debutu ve slávistickém áčku Denis Višinský.

Jen tři inkasované góly ho mrzely. „Škoda, že jsme je dostali, ale na druhou stranu jsme dali deset branek," pochvaloval si, jak si kombinovaná sestava Slavie se soupeřem hrajícím o dvě třídy níž, poradila.

Fotbalisté Slavie Praha porazili Karlovy Vary 10:3 v utkání osmifinále MOL Cupu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Denis v prvních pěti minutách trochu tahal nohy, protože dlouho nehrál soutěžní zápas, ale pak se rozkmital a vyšíval," chválil Višinského Trpišovského asistent Jaroslav Köstl.

„Připomíná mi Barnese z Leicesteru, je to dost podobný typ. Uvidíme, jaká bude jeho budoucnost, jestli na křídle, nebo na desítce. Má neskutečné fotbalové myšlení a všichni jsme z něj unešení. Je s námi už delší dobu a vidíme, co v sobě má. Doufáme, že jeho kariéra poroste raketově jako třeba u Abdallaha Simy, a bude to platný hráč týmu. Ukázal, že by jím být mohl," přidával.

Denis Višinský ze Slavie Praha během utkání osmifinále MOL Cupu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Není to ovšem jen o Denisovi, který předvedl opravdu vynikající výkon, ale o všech hráčích z juniorky. Vytahujeme je na trénink a vidíme, že jsou na úplně jiné úrovni, než tomu bývalo dříve. Proto poděkování klukům do akademie. Doufáme, že takových Višinských je tam více," vzkazoval Köstl.