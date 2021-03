Bohemians 1905 - Olomouc 0:2 Klokani doma selhali a v poháru končí. Popravil je Houska

Sigma se v posledních čtyřech ligových zápasech v koncovce trápila, když vstřelila jediný gól. Do pohody však měli ale daleko i Klokani, kteří vyhráli naposledy 6. února nad Zlínem. Ve Vršovicích ale měli navrch Hanáci. Ti udeřili už v první půli, kdy se po dvaceti minutách prosadil parádní trefou do šibenice Houska.

Bohemians nemohli směrem do ofenzivy nastartovat, mezi tyče nasměrovali za devadesát minut hry jedinou střelu, a tak není divu, že se jim nepovedlo duel zdramatizovat. Naopak Sigma zásluhou Housky náskok zvýraznila, když hráč hostí vrátil hlavou míč do odkryté branky. V nastavení Klokani mohli korigovat, ale dva pokusy Květa zneškodnil gólman Sigmy. Mandous si pak poradil i s hlavičkou Koseka po rohu.

"V posledních zápasech jsme to ze středních vzdáleností moc nezkoušeli, tak jsme to zkusili změnit," hodnotil duel Houska a narážel na svou parádní trefu, po níž šli Hanáci do vedení. "Důležité bylo, že se nám povedlo náskok brzy po přestávce pojistit. Přesně nám vyšel plán, s kterým jsme do druhé půle šli," dodal spokojeně muž, který se proti "Klokanům" trefil dvakrát v jednom utkání podruhé v sezoně

"Jsme zklamaní z výsledku, ale i z výkonu. Chyběla nám odvaha, je to pro mě zklamání, že jsme to takhle zahodili, protože šlo o pohárový zápas a nemáme šanci na nápravu. Spíš jsme se s tím prali, než abychom hráli fotbal," posteskl si po utkání Luděk Klusáček, trenér Bohemians. "Málo jsme se dostávali do situací jeden na jednoho, chyběla tam odvaha. Od týmu v tomhle směru čekám daleko víc," neskrýval kouč, že mají jeho svěřenci co napravovat.