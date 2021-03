Vlašim - Jablonec 2:3 Sparta dostala pro čtvrtfinále očekávaného soupeře, Pilař rozhodl hattrickem

Pilař si připsal první hattrick v profesionální kariéře. Dvaatřicetiletý bývalý reprezentační křídelní hráč otevřel skóre ve 23. minutě poté, co proměnil penaltu za zákrok na Smejkala. V 58. minutě nacentroval Zelený a Pilař přes svoji subtilní postavu netradičně hlavou zvýšil.

V 62. minutě po přímém kopu snížil Červenka, ale hned za necelé dvě minuty Pilař po zákroku na Haitla využil i druhý pokutový kop a zkompletoval hattrick. V 80. minutě skóroval z otočky pod břevno domácí Bassey, ale třetí tým první ligy už těsnou výhru udržel.

Ve čtvrtfinále si Jablonec zahraje v Praze na Letné proti obhájci pohárového prvenství Spartě. Další dvojice tvoří Olomouc - Slavia, Plzeň - Liberec a Teplice - Mladá Boleslav. Úředním termínem čtvrtfinále je 7. dubna, minimálně Slavia ale v tento den kvůli účasti ve čtvrtfinále Evropské ligy hrát nebude.

KONEC ZÁPASU!

Díky hattricku Václava Pilaře postupujeme do čtvrtfinále poháru MOL Cup! #vprvnilinii #molcup pic.twitter.com/fjHRNUPgAn — FK Jablonec (@FKJablonec) March 27, 2021

„Vstoupili jsme do zápasu dobře, byli aktivní a šli do vedení. Ve druhém poločase jsme se dostali do dvoubrankového vedení, ale vstup do druhé půle nebyl dobrý. Zbytečně jsme inkasovali branku a mohli se strachovat. Odskočili jsme na 3:1, vystřídali, jenže soupeř znovu skoroval," líčí na klubovém webu trenér Petr Rada.

„Domácí hráli spíš na brejkové situace, což se jim vedlo především v druhém poločase. Bylo to nakonec o prsa, ale vítězství je podle mě zasloužené. Většinu zápasu jsme byli lepší. V kontextu všeho je nejdůležitější postup," poukazuje jablonecký kouč.

„Hráli jsme s velmi kvalitním soupeřem. Mrzí mě první poločas, kdy na našich hráčích byla vidět nervozita a zaslouženě jsme prohrávali. Do druhého jsme se snažili hráče povzbudit a nakonec se nám díky zlepšenému a dobrému výkonu podařilo zápas do poslední minuty zdramatizovat," hodnotí jeho vlašimský protějšek Daniel Šmejkal.