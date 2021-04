Palič Hložek? Až začne šance proměňovat aspoň z padesáti procent, tak ho neudržíme, ví Vrba

Netradiční začátek zápasu. Mladý sparťan Adam Hložek měl ve čtvrtfinále domácího fotbalového poháru proti Jablonci do 6. minuty tři tutovky. Ani jednu neproměnil, branku pokaždé minul. „Je pravda, že Hložan hned v úvodu mohl zápas rozhodnout a mohlo být už po poločase jasno. O to víc mě těší, že i když jsme pak inkasovali jako první, tak jsme brzo vyrovnali a naše hra měla svoji kvalitu,“ cení si trenér Pavel Vrba po postupové výhře 4:1.

Vzal na sebe nevděčnou roli paliče. Adam Hložek mohl dát ve čtvrtfinále pět gólů. Ani jednu šanci neproměnil, dvěma góly ho znovu zastoupil Ladislav Krejčí mladší. Teď by mohl brněnského krajana klidně popichovat.

„Popichování nebude. Adam je skvělý. Vidíte, že se do šancí dostane v každém zápase. Tentokrát neměl štěstí, ale vůbec se nebojím, že v dalších zápasech přijdou příležitosti zase a on už bude zkušenější," ujišťuje Krejčí, který naopak za dva zápasy po reprezentační pauze nasázel pět branek.

Zkušený kouč si ani nevzpomene, kdy naposledy hráč pod jeho vedením zazdil za tak krátkou dobu po úvodním hvizdu tři šance.

„Nevím, jestli jsem to zažil. Už trénuji delší dobu, tak bych musel vzpomínat. Možná v jiných věkových kategoriích, tam možná jo," směje se Pavel Vrba.

Jak ale bude Hložka hodnotit? Byl hodně nebezpečný, ale nedal ani jeden gól...

„Já ho v první fázi pochválím, pak ho zdupu... Určitě pochválím, že se do šancí dostal. Vracel se i dozadu. Podporuje celé mužstvo. Jde o celý tým. Mužstvo mu vytváří situace, do kterých se dostává. Má svůj věk, je potřeba, aby získával zkušenostmi na hřišti. Aby získával jistotu v koncovce. Je skvělé, že se do šancí dostává. Až začne všechno proměňovat, nebo aspoň z padesáti procent, tak si myslím, že ho tady neudržíme," obává se Vrba.

Jen jeden zápas blbec

I když ve středu nepotvrdil pověst gólového zabijáka, všichni si na Letné moc dobře uvědomují, co v Hložkovi mají. Navíc když stále dohání velké herní manko po říjnové únavové zlomenině.

„Myslím, že to je prostě jeden zápas blbec, kdy se takhle všechno sejde. Hlavní je, že se do situací dostal a v podstatě je všechny vyřešil dobře, až na samotné zakončení. Ale jde opravdu jenom o otázku jednoho zápasu, že neproměnil první šanci a pak už nad tím moc přemýšlel," přidává se k trenérovi kapitán Bořek Dočkal v rozhovoru pro klubovou televizi.

První Hložkův nezdar se podle něj projeví i při dalších jeho šancích. „Ale jak říkám, všechno vyřešil správně, až na to, že netrefil bránu. Je mi to za něj líto, protože dobře pracoval, ale myslím si, že ho to nijak nepoznamená. Příští zápas to může být úplně jinak," věří Dočkal před nedělním derby na Slavii.

Chybovat je lidské...

Pokud jde o mladé, jediný inkasovaný gól jde zase na vrub stoperu Vitíkovi, který ležérní malou domů nabídl vedení soupeři.

Trenér Sparty Praha Pavel Vrba během utkání s Teplicemi.

Vlastimil Vacek, Právo

„Mladí hráči to neberou jako my. Udělají chybu a za pět minut už o ní ani nevědí. V jeho věku by byl absolutní nesmysl, kdybychom chybu měli nějak řešit a zasedli si na něj. Podle mě si z toho hlavně musí vzít ponaučení. Udělal chybu a myslím, že už se opakovat nebude. To je skvělá zpráva. Hlavně, když se vyhraje 4:1," zdůrazňuje Vrba.

Vitík se pak také mohl zapsat mezi střelce. Po Dočkalově centru trefil hlavou břevno a Krejčí mladší z dorážky otočil skóre na 2:1.

„Viťas odehrál skvělý zápas, jedna chyba se může stát každému. Tak to myslím vnímá i on, i tým se na něj snažil tak působit. Jeho poslední dva výkony byly jinak velmi dobré, pomáhal nám v rozehrávce, hrál míče nahoru. Byl jsem nadšený z toho, jak Viťas poslední dva zápasy odehrál. Jedna chyba se prostě stane," souhlasí Dočkal.