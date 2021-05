Pohádka zdaleka nekončí, přísahal slávistický kapitán a vyhlížel nejen duel na Letné, ale i EURO

Mistrovskou pohádku si patřičně vychutnával. Aby ne, když po třech předchozích korunovacích šlo o první sezonu, kdy Slavii velel jako kapitán. Po celou dobu, po celé dlouhé měsíce, na jejichž počátku bylo rozčarování z nezdaru v kvalifikační konfrontaci o Ligu mistrů a na konci účast ve čtvrtfinále Evropské ligy a následně čtvrtý titul, který Jan Bořil v červenobílém dresu získal. „Kvůli tomu jsem ale do Slavie přišel. Abych vyhrával tituly a sbíral trofeje, což se mi splnilo a dál plní,“ odmítal, že by nedělní euforií měla letošní pohádka končit.

„Máme nejsilnější mužstvo za poslední léta. Od doby, kdy jsem v lednu před pěti lety ve Slavii objevil, se konkurence hrozně zvýšila. I proto teď chceme pokračovat a sbírat další úspěchy," ujišťoval, že o motivaci má pořád postaráno.

Třeba hned ve středu u rivala na Letné, kde na Slavii čeká semifinále domácího poháru. Třeba za půldruhého měsíce s reprezentací na evropském šampionátu.

„A pak třeba v Lize mistrů, do které bychom chtěli postoupit. Anebo v Evropské lize, ve které bychom se chtěli dostat zase co nejdál," pouštěl slávistický kapitán své touhy a představivost do přece jen ještě trochu vzdálené budoucnosti, aby se vzápětí sám zarazil.

Ondřej Kúdela ze Slavie během děkovačky s fanoušky v rámci oslavy zisku mistrovského titulu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Ale nejdříve je tady domácí pohár. Chceme do finále, chceme ho vyhrát, chceme double. A uděláme pro to všechno," vysílal jasný vzkaz na druhý břeh Vltavy, že ani mistrovské oslavy Slavii v jejím rozletu na cestě za dalšími cíli nezbrzdí.

I reprezentačnímu trenérovi Jaroslavu Šilhavému, který na tribuně v Edenu slávistické korunovaci přihlížel, ostatně vzkaz poslal.

„Reprezentovat chci a doufám, že na EURO pojedu. A věřím, že tam něco uhrajeme. Jako tým, protože jednotlivec sám nic nedokáže. Což platí pro nároďák, stejně jako pro Slavii."

Fotbalisté Slavie Alexander Bah (vlevo) a Nicolae Stanciu oslavují gól na 4:1 během utkání s Plzní.

Vlastimil Vacek, Právo

Věděl, o čem mluví, protože právě týmové výkony, fungující vztahy a alchymie uvnitř mužstva předurčily Slavii ke třetí korunovaci v řadě. K mistrovskému hattricku, který se v nedělní noci v Edenu slavil.

„Měli jsme sice zakázáno sledovat, jak se vyvíjí odpolední zápas Liberce se Spartou, ale stejně jsme se dívali. V koutě a potají," prozrazoval na sebe, že mezi prvními věděl, že o titulu je rozhodnuto ještě dřív, než utkání s Plzní začalo..

„Na hřiště jsme proto šli s čistou hlavou. Koncentrovaní a s touhou dokázat, že jsme mistry právem. A na trávníku pohádka pokračovala. Vletěli jsme na Plzeň a od začátku jsme dominovali, protože jsme chtěli fanouškům ukázat krásný fotbal a dát spoustu gólů. I kvůli nim, protože s diváky to bylo úplně o něčem jiném. Vymačkali z nás maximum, hrozně nám pomohli a my jim to vrátili," netajil slávistický kapitán, jak krásné by bylo, kdyby se ochozy stadionů plnily víc a víc.

Ligový fotbal poprvé od podzimu s omezeným počtem fanoušků během utkání 30. kola Fortuna ligy, Slavia Praha - Viktoria Plzeň.

Vlastimil Vacek, Právo

„Zvlášť, když chceme pořád vyhrávat. V každém zápase, k němuž nastupujeme, protože nikdo z nás nemá prohry rád. Je to samozřejmě složité, protože soupeři se na nás připravují, někdy a někde nám i stav trávníků cestu za výhrami a šňůrou bez porážek ztěžuje a komplikuje, ale věřím, že vydržíme co nejdéle," neopomněl Bořil zmínit i sérii 42 zápasů bez prohry, kterou se může Slavia momentálně pyšnit.

„Třeba ji natáhneme až do příští sezony, která bude ještě daleko těžší. Zápasů budeme mít v nohou hodně, protože mnozí pojedou za reprezentací, únava se bude přece jen projevovat. Už dva tři roky jsem si pořádně neodpočinul, ale když se o něco hraje, je to i tak krásné."