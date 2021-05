Nemám slov, Masopust z nás udělal blbce. Slavia je jinde, běduje Juliš po další lekci v derby

Je mu šestadvacet a jako jeden z mála sparťanů ze současného kádru ještě pamatuješ dobu, kdy Slavii dokázali v derby přehrávat. Teď od ní dostávají jednu lekci za druhou. Sešívaní vyhráli na Letné potřetí v řadě 3:0...

„Zažil jsem poslední vítězství nad nimi. Oni ušli krok cesty, to je jasné. Ale pořád mi přijde, že ve vzájemných zápasech nejsou o tolik lepší, my máme šance... Jenže gól nedáme, kdežto oni po prvním získají sebevědomí. Je jasné, že ho mají, když neprohráli 45 zápasů v řadě. Navíc je podrží brankář," líčí Lukáš Juliš v rozhovoru pro klubovou televizi.

„Musíme si přiznat, že jsou teď dál než my, ale nesmíme nic vzdávat. Máme před sebou čtyři důležité zápasy. Musíme být v lize druzí, jinak to bude špatný," těžce nese další lekci.

Druhý poločas už byl zmar

Sparta pokaždé doufá, že už černou sérii zlomí. A zase nic.

„Vždycky tomu věříme, podle mě to i prvních dvacet minut bylo vidět. Tolik jsme je s Hložanem nepresovali, oni často odkopli až k Hečisovi, měli jsme zápas pod kontrolou. Ale pak dostaneme gól, kdy oni svoji šanci prostě vyřeší, kdežto my naše ne. Pak derby skončí 0:3 a to ještě pomalu můžeme být rádi," kroutí útočník hlavou.

Poslední derby jsou podle něj pořád dokola, dvacet minut dobrých, pak inkasovaný gól po chybě a je to... „První půle mi nepřišla špatná, i v poločase jsem věřil, že s tím jde něco dělat. Ale oni už nám pak nedovolili nic, roztáhnou se, nahrávají si a už to byl zmar. Pak už jsme nic neměli."

Právě Juliš měl jednu velkou šanci, jenže sám před brankou selhal.

„Kúdela byl ode mě daleko, což mě trochu překvapilo, měl jsem to trochu pod nohou. Ale i tak stačilo vystřelit k zadní tyči, ale bohužel, dal jsem to vedle. Nedal jsem s nimi penaltu, teď jsem nedal takovou šanci. Pak jsme měli i další, přišlo mi, že když dáme do půle gól, že by mohli znejistět. Ale ve druhé půli z nás Masopust udělal blbce a už nebylo o co hrát," poukazuje Juliš na akci, po níž Kuchta skóroval do prázdné branky.

Triumf v poháru tedy Sparta neobhájí, v lize jí uniká druhé místo, které drží Jablonec.

„Prohráli jsme jednu soutěž, druhá je pořád otevřená. Musíme se zmátořit, v lize musíme už jen vyhrávat. Doma jsme silní, Slavia je bohužel jinde, prohráli jsme s velkým mužstvem. Teď máme před sebou další týmy, se kterými bychom měli být lepší a které budeme porážet," doufá Juliš.

