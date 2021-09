Kat Jablonce se vrhá do stavebnictví. Málokdo teď chce dělat rukama, vysvětluje Hadaščok

Jde totiž o největší zápas Hadaščokovy kariéry. Psal se květen 2012 a Liberec v předposledním kole hájil na hřišti svého rivala na prvním místě tabulky dvoubodový náskok před druhou Spartou. A tři body měl k dobru na třetí Plzeň. Modrobílí po výhře 2:0 udělali předposlední krok ke svému třetímu a zatím poslednímu mistrovskému titulu. A dva góly vstřelil právě Hadaščok.

„Asi to opravdu byl největší zápas mé kariéry. Zpětně mi to přijde jako hodně hektický období. Teď už se to zdá být strašně dávno. Bojovali jsme o titul, v Jablonci se vše lámalo a nám se zadařilo," vzpomíná majitel mistrovského titulu z roku 2012 přezdívaný jako Had.

Třetiligové Přepeře posílil letos na konci srpna. Předtím hájil přes dva roky barvy pražské Dukly. „Nevyšla mi nějaká zahraniční angažmá, která jsem měl rozjednaná. Se zdravím už to není nijak valný... Celou dobu jsem byl v kontaktu s trenérem Přepeř Petříkem, slovo dalo slovo a domluvili jsme se," vysvětluje rodák z Opavy přestup do Přepeř nedaleko Turnova.

Třetí liga? Soutěž svou kvalitu má

Není pro něj třetí nejvyšší soutěž ve 29 letech málo? „Soutěž svou kvalitu má. Jsou tady hráči, kteří hráli první i druhou ligu, někteří byli i v zahraničí, jde o velice šikovné fotbalisty. Jako málo se mi to nezdá," tvrdí.

Nabídce z vyšší ligy by se však nebránil. „Uvidíme, co čas přinese. Ale fotbal mě tady v Přepeřích baví. Když nevyšlo angažmá v zahraničí, už byl čas se někde upíchnout. Tady mám z fotbalu radost, je tady zdravé mladé mužstvo. Nechtěl bych už dojíždět někam dál, abych se trápil víc v autě než na hřišti," má jasno.

Kromě nohou se však už živí i rukama. „Chtěl bych se pohybovat ve stavebnictví, už jsem něco svého i rozjel. Zatím je to tak půl na půl s fotbalem," prozrazuje absolvent obchodní akademie.

„Dělám sám se svými parťáky na živnost, máme široký záběr. Od plotů, přes terasy až po schodiště, prostě cokoliv. Málokdo teď chce dělat rukama, mě to naopak baví. Sám sebe si nedovedu představit někde v kanceláři s papíry... Potřebuju mít za sebou nějakou hmatatelnou, viditelnou práci, jinak bych nebyl šťastný," říká Hadaščok, jenž momentálně bydlí v Jablonci. V neděli se tak může jít podívat na 57. Podještědské derby. To s pořadový číslem 36 patřilo jemu.