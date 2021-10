Mladý sparťan se tlačí v tátových stopách do áčka, Spidermanův parťák debutoval

Rozstřílel se v dresu Lvíčat, dává o sobě vědět. Pohárový duel pro něj byl významný.

„Krásný moment. V áčku jsem dlouho, snad jsem něco ukázal, aby si mě trenér nechal i přes zimu v týmu. Odehrál jsem první zápas na takové úrovni," poukázal Adam Gabriel pro ČT sport.

📺 GABRIEL | „Ze začátku nám vázla finální fáze, ale kvalita byla na naší straně. Jsem spokojený s postupem. Svůj výkon nehodnotím, počkám si, co mi trenér řekne. A jestli mi dá zase příště šanci.“



🎥 Adam Gabriel hodnotí duel v Teplicích. #acsparta



➡️ https://t.co/W8fxJHgieg pic.twitter.com/2Jw7GB3aw1 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 27, 2021

„Zvládl, co jsem od něho očekával. Hrál dobře, i když má ještě na čem pracovat. Připravuje se s námi už déle a věřím, že tato zkušenost mu pomůže, aby ukázal, že má na naši ligu," hodnotí Gabrielův výkon trenér Pavel Vrba.

Zleva Adam Gabriel a Michal Fukala se radují z druhého gólu proti Kosovu.

Václav Pancer, ČTK

Mladíka si na Stínadlech otestoval na obou stranách hřiště. „Osahal jsem si i levou nohu, která mi trochu vázne, možná i proto mě tam trenér postavil. Uvidíme, co mi řekne. Jaká bude nominace příště, podle toho se pozná, jak je spokojený," usmívá se v rozhovoru pro klubovou televizi dvacetiletý Adam, jehož dvojče Šimon hostuje z Plzně ve Viktorii Žižkov, kde jejich táta rovněž působil.

„Chtěl jsem dát gól, ale Pavlas (David Pavelka) mi říkal, ať se trochu zklidním a myslím i dozadu, tak jsem ho poslechl. Snad dám gól někdy příště, třeba už o víkendu Dukle za béčko," líčí Gabriel.

Bezproblémový zápas při debutu

Mezi sedmičkou odpočívajících byl i brankář Florin Nita, který si svými zázračnými zákroky proti Boleslavi vysloužil přezdívku Spiderman. Umožnil tak debut Dominiku Holcovi.

📺 HOLEC | „V první řadě chci říct, že jsem šťastný, že jsem se do branky dostal. Těší mě, že mám za sebou první soutěžní start. Jsem rád, že jsme to zvládli a postoupili jsme.“



🎥 Dominik Holec po postupu přes Teplice! #acsparta



➡️ https://t.co/gpUBxvHvNX pic.twitter.com/XEYXWbTek0 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 27, 2021

„Jsem šťastný, že jsem se do branky dostal. Těší mě, že mám za sebou první soutěžní start. Chytalo se mi dobře, kluci mi pomohli, neměl jsem moc práce. Bezproblémové utkání, asi ovlivněné i oslabením soupeře. Snažili se dál hrát, ale do ničeho se nedostali a my jsme to zvládli," pochvaluje si slovenský gólman.

Zleva Robert Jukl z Teplic a Martin Vitík ze Sparty před brankářem Dominikem Holcem.

Ondřej Hájek, ČTK

Nita má teď výbornou formu, je těžké se přes něj dostat do branky. Aspoň v poháru se mohl jeho kolega ukázat.

„Pro mě je motivace být ve Spartě každý den, být v týmu, mezi kluky. Mužstvo šlape a za to jsem rád. Florinovi se daří, jsme za to všichni rádi. Doufáme, že se nám takhle společně bude dařit dál. Ať už je v brance Florin, já, Hečis nebo Fany Kotek, na každého je spoleh. Chceme udělat maximum, abychom byli úspěšní. Táhneme za jeden provaz," ujišťuje Holec.