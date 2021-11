Den blbec to nakonec nebyl. Spravedlivý postup, tvrdí kouč Svědík

„Stejně jako v Karviné to byl i u nás těžký zápas. Bohužel jsme si v prvním poločase nepohlídali soupeřovu standardku. Pak jsme si vynutili tlak, který postupně gradoval. Dlouho jsme ale šance neproměňovali. Povedlo se nám to až na poslední chvíli. Dan Holzer mě přesným centrem skvěle našel. Byl jsem překvapený, kolik prostoru jsem při zakončení měl. Takže jsem se soustředil hlavně na to, abych netrefil karvinského brankáře," líčí spokojený Jurečka. „V půlhodinovém prodloužení jsme si pak už nenechali postup vzít," libuje si.

Kouč Slovácka Martin Svědík míní, že jeho mužstvo proklouzlo mezi nejlepších osm celků zaslouženě. „Když Karvinští vedli, snažili se kouskovat hru a zdržovat. Z tohoto hlediska považuju naši výhru za spravedlivou," tvrdí. Prozradil, že do posledního okamžiku druhé půle doufal, že jeho fotbalisté vyrovnají a vynutí si prodloužení. „Hlavou se mi honila myšlenka, že buď máme den blbec a gól prostě nedáme, anebo že náš nápor, který postupně sílil, přinese ovoce. Naštěstí platilo to druhé. A prodloužení nám taky přišlo docela vhod, aspoň byli všichni hráči vytížení," usmívá se.

MOL Cup je vedle ligové soutěže, v níž je Slovácko čtvrté, pro Hradišťské druhou šancí, jak si zopakovat účast v pohárové Evropě. „I proto jsme tolik chtěli postoupit. A taky se teď můžeme v dobré náladě připravit na ligu se Spartou," připomněl Svědík, že příští neděli dorazí do moravského města slavný pražský celek, který je v tabulce nejvyšší soutěže jen o příčku výš.

Rigino Cicilia ze Slovácka se raduje z gólu proti Karviné.

Dalibor Glück, ČTK

Na jeho karvinském kolegovi Bohumilu Páníkovi nebylo znát velké zklamání, že jeho týmu proklouzl pohárový postup na poslední chvíli skrz prsty. „Mohli jsme inkasovat mnohem dřív, vždyť Slovácko mělo spoustu střeleckých příležitostí. Přišlo to až úplně na konci druhé půle. Tak to bohužel občas ve fotbale chodí. Pro mě je podstatné, že jsem viděl v akci některé naše mladé hráče, a mohl si tak udělat obrázek o jejich schopnostech," říká Páník, který nedávno převzal v lize poslední Karvinou po odvolaném trenérovi Weberovi, avšak hned po nástupu k mužstvu musel klub do dvoutýdenní karantény kvůli velkému počtu nakažených koronavirem.

Na to, že by jeho hráčům kvůli tomu došly v Hradišti v prodloužení síly, se však nevymlouval. „Bylo to spíš o kvalitě. Slovácko předvádí v poslední době výborný fotbal. Proto si hodně cením, že jsme s ním brali doma v lize bod, který je pro nás mimořádně důležitý," tvrdí Páník.