Občas to není žádná hitparáda, ale jsme ve hře o dvě trofeje, lebedí si v Edenu

Finálovou účast v tuzemském poháru slavili v úterní noci fotbalisté Slavie Praha, kteří před vlastními fanoušky v semifinále porazili Mladou Boleslav 2:0. O druhou nejcennější trofej domácí scény budou hrát po dlouhých šestnácti letech. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského navíc šest kol před koncem soutěže ztrácí na druhé příčce už jen pět bodů na vedoucí Plzeň, byť před startem soutěže bylo jejich manko čtrnáctibodové. „Máme do finiše dobře nakročeno," lebedil si trenér Jindřich Trpišovský po úterním triumfu nad Středočechy.

Miroslav Stoch (17) v klubku spoluhráčů poté, co dal druhý gól Slavie proti Mladé Boleslavi.

Jeho tým nevstoupil do zápasu nijak oslnivě. „Třicet minut náš výkon ovlivňovala nervozita. Uvědomovali jsme si, že není šance na reparát. Hráči měli v hlavách, že nesmí chybovat," vysvětloval matný výkon domácích borců Trpišovský. „Měli jsme z Mladé Boleslavi respekt. Pod vedením trenéra Webera se zvedla, v defenzivě předváděla vynikající výkony a zejména na hřištích soupeřů hrála skvěle," upozorňoval Trpišovský.

Dobře však věděl, že jeho svěřenci měli zápas pod kontrolou a vlastně jim nehrozilo nebezpečí. „Byli jsme silní na míči, jen jsme se moc nedostávali do šancí. Klíčem byla trpělivost. Soupeř hrál v bloku, který jsme potřebovali roztrhat," připomínal kouč Pražanů jedinou přednost soupeře v úterním zápase.

Nejlepší tah předvedli fandové

Hned po obrátce získal jeho tým klid. Nejprve se prosadil Hušbauer, záhy pak Stoch. „Zúročili jsme práci z první půle," měl jasno Trpišovský. „Nicméně klidný jsem nebyl až do závěrečného hvizdu. Jediný okamžik mohl vývoj zápasu změnit. Na některých z našich hráčů bylo vidět, kolik síly jim zápas vzal. Končili totálně vyčerpaní. Každopádně jsem rád, že jsme odehráli klidnější utkání než v pátek doma s Karvinou, ani jsme neprohrávali a nepřišli o žádného zraněného hráče. V součtu s postupem jde o parádní bilanci," smál se blaženě.

„Ovšem nejlepší taktický tah předvedli fanoušci, kteří se během přestávky přesídlili z tribuny za brankou soupeře v prvním poločase do protilehlých sektorů, tudíž jsme znovu útočili na zcela zaplněnou stranu stadiónu. Hráči si to ohromně pochvalovali, nesmírně nám k postupu pomohli, a právě pro ně je finálová účast po šestnácti letech," ocenil improvizaci příznivců Trpišovský.

Nohy budou těžknout

Doufá, že jeho svěřenci fanoušky odmění na konci soutěže minimálně jednou trofejí. K pohárové chybí už jen jediný vítězný zápas proti lepšímu z dvojice Zlín-Jablonec. „Ohromně si vážím, že jsme se do finále prokousali. A vůbec neřeším, s kým se poměříme. Zlín nás před pár týdny zle vytrestal v domácím ligovém utkání. Jablonec je zase na jaře bodově nejlepší," neřešil protivníka dvaačtyřicetiletý kouč, jehož týmu se proti všem předpokladům naskytla i reálná šance bojovat o titul.

Vždyť jeho tým ztrácí na Plzeň pět bodů, byť do jara vstupoval s mankem čtrnáctibodovým. Ke všemu Slavia přivítá soka ze západu Čech ve 27. kole na domácím stadiónu. Není divu, že v Edenu cítí obrovskou šanci na dvě trofeje současně.

„Někdy fotbal v našem podání není žádná hitparáda, ale výsledkově zápasy zvládáme. Máme dobře nakročeno. Ve finiši bude rozhodovat hlava hráčů, jak moc budou na hřišti odvážní a co si dovolí. S blížícím se koncem soutěže budou nohy hráčů těžknout a rozhodujícím jazýčkem budou lídři. V semifinále poháru se ti naši předvedli. Pokud vydrží a přidají se k nim další, bude to skvělé," vyzdvihoval Trpišovský výkony Hušbauera se Stochem, kteří by měli být oporami v honbě za mistrovskou korunou.