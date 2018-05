Slavia bere všechno, my jsme poražení. Jablonec se probírá z úderu na bradu

Mohli mít svatý pokoj. Kdyby fotbalisté Jablonce zvládli finále MOL Cupu, zajistili by si přímý postup do skupiny Evropské ligy. Slavii však podlehli, a tak jejich bitva o jackpot přibližně 70 miliónů korun pokračuje. Zajistit ho velmi pravděpodobně může i třetí příčka v ligové soutěži. „Na pohárových pozicích jsme, cílem je zůstat co nejvýš,“ ujišťuje tři kola před koncem sezóny trenér Petr Rada.