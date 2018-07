Čechův konkurent Leno: Od Petra se mám co učit, ale chci být jedničkou

Nový brankář fotbalistů Arsenalu Bernd Leno si váží možnosti sbírat zkušenosti vedle českého gólmana Petra Čecha, ale zároveň na něj nehodlá brát ohledy. Chce udělat vše pro to, aby trenéra Unaie Emeryho přesvědčil, že brankářskou jedničkou má být on a ne o deset let starší Čech.

"Petr má mnoho zkušeností z těžkých zápasů. Já sice už také, ale pořád se mám od něj co učit," řekl Leno pro klubový web Arsenalu. "Petr má za sebou skvělou kariéru a pořád je to velký brankář a obrovská osobnost. Ale já se musím dívat hlavně na sebe a budu každý den tvrdě pracovat, abych byl trenérovou první volbou," dodal německý gólman.

Šestadvacetiletá posila z Leverkusenu má s Čechem kariéru spojenou, jelikož se spolu potkali už při Lenově debutu v Lize mistrů v roce 2011, kdy Leverkusen prohrál 0:2 na hřišti Chelsea.

"Moc dobře si pamatuju můj první zápas v Lize mistrů. Bylo mi 19 let a proti stála Chelsea právě s Petrem v brance. Po utkání za mnou přišel a řekl mi, že jsem odehrál dobrý zápas a že má ze mě radost. Je to sedm let a teď jsme spolu v Arsenalu. To je bláznivé," dodal Leno, který tehdy nastoupil v LM jako nejmladší německý brankář v historii.