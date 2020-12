Kouč Liverpoolu Klopp v očekávání. Chce vidět postup a také vyhlédnutého mladíka z Ajaxu

Dvojnásob natěšený, než kdy jindy je kouč fotbalového Liverpoolu Jürgen Klopp na dnešní večerní zápas Ligy mistrů s Ajaxem Amsterdam. V pátém dějství totiž stačí jeho týmu remíza, aby si zajistil postup ze skupiny D do jarního osmifinále. A nejen to, na vlastní oči znovu uvidí v dresu hostů Peera Schuurse, jednadvacetiletého obránce, kterého má na seznamu vyhlédnutých posil a už v lednu by ho moc rád přivedl na Anfield.