Jablonec pálí obrana. Problémy se stopery řeší Plechatým ze Sparty

V lize sice Dominik Plechatý zatím zasáhl celkem do pěti utkání, přesto do Jablonce přichází jako velká posila do středu obrany. Severočechům totiž po řadě zranění zbyl jen jeden zdravý stoper Tomáš Břečka. „Majitel klubu musel situaci akutně řešit a podařilo se domluvit s talentovaným stoperem Sparty Dominikem Plechatým, který dostal svolení s námi trénovat. Oba kluby teď administrativně řeší Dominikovo hostování v Jablonci. Reprezentant do 21 let se v pondělí v Jablonci hlásil trenéru Petru Radovi," uvedl jablonecký mluvčí Martin Bergman.