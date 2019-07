Obránce Chvátal odchází z Olomouce na hostování na Slovensko

Fotbalový obránce Juraj Chvátal odešel z Olomouce na roční hostování do druholigového slovenského klubu Železiarne Podbrezová. Sigma o tom informovala na klubovém webu.

Dvaadvacetiletý Chvátal debutoval v české nejvyšší soutěži v dubnu 2015 v dresu Sparty. Poté odešel na hostování do Slovácka a Žiliny. Loni v srpnu přestoupil do Olomouce, s níž podepsal čtyřletý kontrakt. I vinou zranění však v uplynulém ročníku nastoupil za Sigmu pouze do devíti ligových duelů.

"Juraj to měl tady složité. Na hřiště se dostával v komplikovaných situacích. Na poslední chvíli, kdy došlo ke zranění při rozcvičce, nebo na nezvyklý post přes nohu. Je to pořád mladý, rychlostně velmi dobře vybavený hráč, perspektivní. Potřebuje změnit prostředí, aby nabral sebevědomí a pak se mohl vrátit," citoval olomoucký web sportovního manažera Ladislava Mináře.