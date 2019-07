Slavia nejspíš ztratí před startem ligy pilíř obrany. Titane, budeš nám chybět, napsal Tvrdík

Deli patřil mezi pilíře defenzivy Slavie, a tak není překvapením, že se po skvělém vystoupení v pohárové Evropě v minulé sezoně, točily kolem hráčů kluby z řady zemí. Přesto trenér Jindřich Trpišovský i fanoušci věřili, že se nakonec obránce rozhodne pokračovat v kariéře v sešívaném dresu. Teď to však vypadá, že vše skončí odchodem hráče z Edenu.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík vyslal prostřednictvím sociálních sítí do světa jasný vzkaz, že je Deli na odchodu. "Je to hrozně těžké, Simone, budeš nám hrozně chybět," uvedl kromě jiného Tvrdík. Hráč by měl podle všeho během středy projít v belgickém klubu zdravotní prohlídkou. FC Bruggy hodlají uplatnit výstupní klauzuli, kterou má obránce ve smlouvě se Slavií. Podle ní by se odstupné mělo pohybovat kolem 64 milionů korun.

Napsal jsi mi, ze jsem vice nez Tvuj sef, ze jsem jako Tvuj tata. A ze nyni potrebujes moje pozehnani na cestu za novymi vyzvami. Je to hrozne tezke, Simone, budes nam hrozne chybet. Ale mas pravo udelat to nejlepsi pro svoji rodinu a stesti. V Edenu budes vzdy doma, Titane! — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 9. července 2019

Ještě před pár dny přitom Deli na sociálních sítích s úsměvem líbal znak Slavie a říkal, že klub miluje. Když jej však trenér na videu v žertu nutil, aby slíbil, že v klubu zůstane a navíc zadarmo, obránce se smíchem odpovídal jasně: "Ne, ne, ne." Teď tedy vše napovídá tomu, že se stoper, který byl v Česku rovněž hráčem pražské Sparty, bude stěhovat do Belgie.