Petrželovi zvlhly při rozlučce s Plzní oči. V neděli chce uspět se Slováckem na Spartě

Patří mezi hlavní strůjce plzeňských úspěchů, a tak nucený odchod z klubu po vypršení smlouvy nesl těžce. Záložník Milan Petržela se po třinácti letech vrátil do Slovácka, v jehož dresu poprvé okusil ligový fotbal. "Ve Viktorii jsem prožil kus života. Rozlučka v Plzni pro mě tudíž nebyla vůbec jednoduchá. Když jsem si vyklízel v kabině skříňku, měl jsem vlhké oči. Skousával jsem to těžko, ale věk se bohužel zastavit nedá. A tak jsem se zároveň už těšil do Slovácka, jemuž bych rád splatil dluh za to, že mně tady kdysi dali první šanci ve velkém fotbale," líčí šestatřicetiletý Petržela.

Na západě Čech slavil Petržela čtyři mistrovské tituly. Na kontě má 362 startů v nejvyšší české soutěži a devatenáctkrát nastoupil i za národní tým. Když bylo jasné, že v Plzni skončí, začaly se ozývat konkurenční kluby.

„Ve finále jsem se rozhodoval mezi Slováckem a Zlínem, jehož nabídka byla taky zajímavá. Hradišťští funkcionáři a trenér Svědík o mě ale stáli víc. Jejich jednání bylo vřelejší. A velkou roli hrálo i srdíčko. Vracím se na stadion, který dobře znám. To platí také o naprosté většině zaměstnanců klubu. S řadou z nich si už dlouho tykám," prozradil Petržela.

Našel mezi nimi i některé tehdejší hradišťské parťáky. „Veliče Šumulikoski teď pracuje jako manažer a Honza Palinek je členem realizačního týmu. Z nových spoluhráčů se znám pochopitelně nejlíp s Míšou Kadlecem. Sžívám se ale i s ostatními kluky, myslím, že jsem do kabiny zapadl bez problémů. Těm, kteří o to budou stát, rád předám svoje zkušenosti," nabízí se.

Ve Slovácku podepsal Petržela dvouletý kontrakt. „Uvítal jsem to. Mám na nějakou dobu jistotu. S manželkou a čtyřletou dcerkou Klaudií teď budeme bydlet v Hradišti. Příbuzné máme ve Vyškově, což není daleko. Ligové zápasy budou určitě navštěvovat v hojném počtu. Až budoucnost ukáže, zda i potom budeme doma na Moravě, anebo se vrátíme do Plzně, s níž jsem samozřejmě úzce spjatý. Během těch jedenácti let jsem si tam našel spoustu kamarádů a známých i mimo fotbal," těší ho.

Milan Petržela v dresu Viktorie Plzeň dohrál, nyní bude nastupovat v nejvyšší soutěži za Slovácko.

Vlastimil Vacek, Právo

Momentálně však myslí především na to, aby v nadcházejícím prvoligovém ročníku pomohl k co nejlepšímu umístění Slovácku. „Je mi naprosto jasné, že ambice tady budou o dost nižší než v Plzni. Já ale nechci hrát jen o záchranu. Udělám maximum, abychom skončili co nejvýš. Chci být mužstvu co nejvíc prospěšný," předsevzal si Petržela.

Hned jeho premiérový duel ve staronovém dresu bude pro něj v neděli na hřišti Sparty hodně pikantní. Nastoupí proti týmu, jemuž vstřelil svůj první ligový gól, který mu tehdy pomohl k přestupu právě na Letnou. V pozdějších letech byli Pražané pro změnu úhlavním soupeřem Plzně v boji o titul. „Už mě plzeňští kluci hecovali, abychom tam něco o víkendu uhráli a pomohli jim. My ale budeme hrát především sami za sebe, aspoň bodík by na úvod sezony přišel velice vhod. Vynasnažíme se sparťany co nejvíc potrápit. A já bych se vůbec nezlobil, kdybych se zase na Letné za Slovácko trefil," usmívá se.

Do Plzně? V pátém kole

Ještě zajímavější duel čeká Petrželu na začátku srpna v pátém ligovém kole, kdy Slovácko pocestuje do Plzně. „Nastoupit proti kamarádům bude dost zvláštní. Během zápasu na to ale nebude čas myslet. Na hřišti stejně nikdy neznám bratra. Udělám úplně všechno pro to, abychom Viktorce roli favorita co nejvíc ztížili. Až utkání skončí, tak si samozřejmě plácneme a pokecáme," má jasno.

Nedávným spoluhráčům bude dál aspoň na dálku fandit. „Přestože je mužstvo omlazené, bude určitě zase velmi dobře nachystané. Plzeň bude Slavii a Spartě v boji o titul rovnocenným soupeřem," ujišťuje Petržela.