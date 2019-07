Odejde další opora? Slavia nabídla Ngadeuovi novou smlouvu, trenér věří, že stoper zůstane

Teď už je všechno jen o něm. Slávistický stoper Micheal Ngadeu může přemýšlet o tom, zda si protáhne své působení v Edenu. Klub mu nabídl nový kontrakt. Putoval za ním do Kamerunu, kde jeden z kapitánů reprezentace Nezkrotných lvů tráví po Africkém poháru národů dovolenou. „Návrh nové smlouvy dostal,“ potvrzuje kouč Jindřich Trpišovský, že vedení úřadujícího mistra dělá maximum, aby Ngadeu v týmu zůstal. „Teď je to skutečně z 99 procent jen o něm,“ konstatuje trenér a věří, že z Kamerunu přijde ohledně nové smlouvy kladná odpověď.

Pozitivní pro Trpišovského a Slavii je už to, že si kamerunský legionář nechal návrh nového vylepšeného kontraktu poslat a přemýšlí nad ním. A to přesto, že v něm tentokrát není obsažena klauzule o výstupní částce, za kterou by ho museli Pražané případně v budoucnu uvolnit.

Hřích minulosti, jenž doběhl Slavii už v případě Simona Deliho a teď opakovaně i u Ngadeua. „Jako posledního hráče, který takovouto doložku má ve smlouvě," děsí slávistického kouče, že by po Delim dal jeho týmu vale i Ngadeu.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský...

Vlastimil Vacek, Právo

„Zásah by to byl obrovský," nepopírá, že nahradit dva africké legionáře naráz by bylo krajně svízelné. „Typologie těchto fotbalistů je výjimečná. Najít hráče vysoké 190 centimetrů, rychlé a s dobrou rozehrávkou, navíc zvyklé na náš způsob hry, to prostě nejde," říká věcně.

„Co ale naděláme? Můžeme na něho apelovat, aby zůstal, můžeme bojovat na manažerském poli, což se v případě nového kontraktu stalo. Ale když klub zajímající se o jeho transfer splní výstupní klauzuli a Michael s ním podepíše smlouvu, jsme bezmocní," uvědomuje si Trpišovský.

Proto věří a doufá, že ho Slavia udrží.

„Myslím, že u něho nakonec převáží sportovní výzva, protože si touží zahrát Ligu mistrů, od které nás dělí jen dva zápasy. Kdyby se stavěl k našim návrhům od začátku negativně, asi bychom se v této chvíli o novém kontraktu vůbec nebavili," věří kouč mistrovského celku, že Ngadeu nakonec v Edenu zůstane.

„Ale přitom si uvědomuji, že zítra či pozítří může být všechno jinak. Deli měl také dvě nabídky, na které nereflektoval, a pak přišla třetí a je už v Bruggách."

Nad informacemi šířícímí se po sociálních sítích o vyhlédnutých akvizicích, které by mohly Ngadeua nahradit, se Trpišovský jen trpce pousmál.

Kamerunský fotbalista Yaya Banana.

Instagram: Yaya Banana

„V životě jsem ta jména neslyšel," reagoval na zvěsti o zájmu Slavie o Isaaca Dokora z Ghany či Yaya Banany z Kamerunu. „Paralela by to byla pěkná. Kamerunec za Kamerunce, oba urostlí a vysocí, ale je to sci-fi," glosoval zvěsti, že Banana už se dokonce objevil v Praze.

„A stejně tak je sci fi, že přivedeme hráče ze zahraničí a ten během měsíce nahradí Simona či Michaela. Vždyť u brankářů a stoperů je adaptace na nové prostředí a i náš způsob hry nejsložitější. Musí si zvyknout na nové spoluhráče, řeč, herní styl... Ngadeu potřeboval tři měsíce, aby si na novou roli v mužstvu zvykl, Deli ještě delší dobu," ujišťuje Trpišovský, že podobné řešení je nereálné.

A nic na tom nemění, že Slavia má případné akvizice vyhlédnuté a sleduje je. V tuzemsku i v cizině. „Třeba v české lize jde o dva hráče, kteří by se blížili našim představám. Ale to je otázka budoucnosti. S posilami z ciziny je to stejné, Teď ale věřím, že Ngadeu zůstane a my nově vzniklou situaci řešit nebudeme. S ním v kádru bychom si poradili. A kdyby snad přece jen odešel, museli bychom ho nahradit z vlastních řad. Máme přece Frydrycha, Kúdelu, Hovorku, případně Krále."