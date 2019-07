Slavný kouč ponížil hvězdu. Pokud odejde, může vydělávat rekordní balík

Real Madrid je plný hvězd a je jasné, že se na hřiště nemohou dostat všechny. Tohle ale byla potupa. Gareth Bale se v duelu proti Bayernu Mnichov nevešel trenérovi ani na lavičku náhradníků a musel na tribunu. Kouč Zinédine Zidane pak vše ještě opepřil, když novinářům řekl, že věří v brzký odchod Balea. A mohl by se dočkat. Velšan dostal neskutečnou nabídku z Číny a pokud kývne, stane se prvním fotbalistou v historii, který by pobíral královskou mzdu ve výši milionu liber týdně (28,5 milionu korun).

Táhne se to týdny, teď už to ale vypadá, že Real Madrid vyhlásil velšskému fotbalistovi válku a dělá všechno možné, aby se známého fotbalisty zbavil. Jak jinak si vysvětlit, že se Bale nevešel trenérovi Bílého baletu ani na lavičku v duelu s Bayernem. Hráč přitom normálně trénoval a na sociální sítě dokonce umístil video s parádními góly... Místo na trávník ale putoval jen na tribunu. Kouč přitom během duelu poslal do každého z poločasů jinou jedenáctku.

"Klub intenzivně pracuje na tom, aby došlo k dohodě a Bale z Realu odešel. Tohle je nejlepší řešení pro obě strany. Uvidíme, jak to dopadne. Ale když to bude zítra, bude to jen dobře," nechal se slyšet Zidane. Z jeho slov je jasné, že tuhle hvězdu už odepsal.

Agent hráče Jonathan Barnett pak prohlásil, že by se měl trenér Realu stydět za to, jak o Baleovi mluví, zvláště poté, co hráč pro Bílý balet udělal. "Je to hanba, co Zidane říká," konstatoval Barnett. "Jestli Gareth z klubu odejde, nebude to kvůli tlaku trenéra, ale kvůli tomu, že mu přijde nějaká nabídka zajímavá," dodal.

A právě taková nabídka leží známému hráči na stole. Zájem o Balea, který slavil s Realem čtyři vítězství v Lize mistrů, má čínský klub Peking Kuo-an. A hráči předložil pořádné lákadlo. Pokud dojde k dohodě, stal by Bale prvním fotbalistou v historii, který by si týdně vydělal milion liber hrubého. Ať se Velšanovi z Bílého baletu třeba nechce, takový balík mu musel pořádně zamotat hlavu. Jak se k celé věci postaví by mohlo být jasné během dne. Real Madrid by jeho odchod s určitostí uvítal.