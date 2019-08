Peníze nejsou všechno. Obránce mohl brát o 2,5 milionu týdně víc, rozhodl se ale podle svého srdce

Fotbalisté jsou často terčem kritiky kvůli závratným částkám, které za své výkony pobírají. Ne vždy jsou ale peníze všechno. Příkladem je anglický obránce Harry Maguire. Po jeho nedávném přestupu do Manchesteru United vyplulo na povrch, že měl ještě jednu, mnohem lukrativnější nabídku. Jenže tu se z konkrétních důvodů rozhodl nepřijmout.

Láska k milovanému klubu je mnohem víc než peníze. Aspoň pro Harryho Maguirea, který odmalička fandil Manchesteru United. Ve chvíli, kdy mu totiž na stůl přistála z hlediska peněz fantastická nabídka od městského rivala Rudých ďáblů Manchesteru City, se ale nerozpakoval, odmítl ji a místo ní přijal výrazně horší podmínky v milovaných United.

Citizens přitom podle Daily Star Maguireovi slibovali plat ve výši 278 000 liber (asi 7,86 milionu korun) týdně. V případě, že by jejich nabídku přijal, stal by se z něj nejlépe placeným obráncem světa. Jenže to bývalý hráč Leicesteru odmítl. Chtěl prostě hrát za klub, který od dětství miluje.

Ani v United se ale šestadvacetiletý obránce rozhodně nemá zle. Týdně bere 190 000 liber, což je o zhruba 2,5 milionu korun za týden méně, než kolik mu nabízeli v konkurenčním City. United za něj navíc museli Leicesteru královsky zaplatit. Stál je 80 milionů liber, tedy v přepočtu zhruba 2,25 miliardy korun.