Žádné Španělsko? Do boje o Neymara se vložil další gigant

O brazilského fotbalistu Neymara je zájem. Celé léto se mluví o tom, že by se mohl vrátit do Barcelony, usiluje o něj i konkurenční Real Madrid. A španělský server AS nyní přišel se jménem dalšího giganta, který by rád slavného Kanárka získal. Je jím italský Juventus, který za Brazilce nabízí jednu ze svých hvězd a slušnou sumu k tomu.

Byl by to poměrně nečekaný přesun. Stále se mluví o tom, že Neymar buď zůstane v PSG, nebo se vrátí do Španělska. Teď je ale ve hře i další destinace, a to italský Turín. Podle listu AS už dokonce Juventus začal s PSG jednat.

Stará dáma nabízí za Brazilce jinou jihoamerickou hvězdu, Dybalu, z jehož přestupu do Tottenhamu nakonec sešlo. Hráč má sám o sobě hodnotu kolem osmdesáti milionů eur. Navrch chce Stará dáma přihodit ještě „pořádný obnos peněz". Konkrétní suma nebyla zveřejněna, ovšem spekuluje se, že by mohlo jít o částku kolem sta milionů eur (něco přes 2,5 miliardy korun).

Zároveň se mluví o tom, že by Juventus byl ochoten platit Neymarovi to, na co je zvyklý. V současnosti Brazilec v PSG vydělává 37 milionů eur ročně (necelou miliardu korun).

Pokud by na přestup skutečně došlo, musel by italský klub nejspíš pár hráčů prodat. Španělská média hovoří například o Mandžukičovi, Matuidim, Ruganim nebo Higuaínovi.