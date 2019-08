Česká liga, Rusko a pak Maroko. Teď útočník hledá novou exotiku

Miluje dobrý fotbal. A dobrodružství k tomu. Miroslav Markovič odehrál v české lize 119 utkání a vstřelil v nich celkem 41 branek. Prošel Ostravou, Viktorkou Žižkov, Brnem, nebo třeba Libercem a naposledy Bohemians 1905. Pak odešel do ruského Chabarovsku a z něj si šel vyzkoušet, jak chutná fotbal v marockém Agadiru. „Je to tam hlavně o bojovnosti, ale fotbal lidé miluji," vzpomíná na zajímavou zkušenost. Teď ale hledá nové angažmá. „Vypadá to na návrat někam do Evropy a ve hře zase i nějaká exotika," přiznává.

Miroslav Markovič hrál naposledy nejvyšší soutěž v Maroku. V budoucnu ale uvažuje o tom, že by si zahrál znovu i českou ligu.

Je poměrně zvláštní, když fotbalista z Evropy dostane laso z marocké ligy. Jak se to stalo?

Byl jsem v Rusku a docela dlouho jsem vyčkával, abych tam mohl zůstat. Pak ale přišla finančně hodně zajímavá nabídka z Maroka. Zjistil jsem si o zemi a tamní soutěži nějaké informace a nakonec se rozhodl nabídku přijmout. Smlouvu jsem s klubem Hassania Agadir podepsal na 2 roky.

Jaký dojem na vás soutěž udělala?

Fotbal v Maroku je hlavně o bojovnosti, ale lidé tam fotbal milují. Fandí s obrovskou vášní. Stadiony tam jsou většinou hezké a možná osm z nich má kapacitu okolo čtyřiceti tisíc míst. Většinou ale nejsou vyprodané. Naplní se jen na důležité zápasy.

Miroslav Markovič ukončil dlouhé čekání klokanů na gól...

Vlastimil Vacek, Právo

Agadiru, kde jste působil, se minulá sezóna povedla. Skončili jste na třetím místě v africké obdobě Evropské ligy jste se také dostali daleko. Byl to pro klub úspěšný rok?

Byla to jedna z nejlepších sezon v historii klubu. Poprvé jsme se dostali do skupiny CAF poháru a dokonce z něj i postoupili do čtvrtfinále, kde jsme vypadli s jedním z největších klubů v Africe - egyptským FC Zamalek. Ten potom celou soutěž i vyhrál.

A jak se uplynulá sezoně povedla přímo vám?

Když jsem přicházel, tak jsme měl určitá očekávání. Trenér mě nechával hrát více na křídle, ačkoliv jsem přicházel spíš na pozici útočníka. Každopádně celá sezona je pro mě obrovská zkušenost a jsem s ní spokojený.

Sparťan Lukáš Vácha (vlevo) v souboji o míč s Miroslavem Markovičem z Brna.

Vlastimil Vacek, Právo

Agadir je poměrně oblíbené turistické město. Líbilo se vám v téhle destinaci?

Život v Maroku je hezký. Krásné klima, oceán a v Agadiru i hodně turistů. Po 2-3 měsících mě už začali na ulici zastavovat fanoušci. Vyfotit se, podat si ruku, nebo si jen popovídat. Nečekal jsem to, protože v Agadiru žije přes 600 tisíc lidí, ale i tak nás lidi poznávali, to bylo příjemné.

Vypadá to, že jste byl v klubu spokojený. Proč hledáte nové angažmá?

V klubu nastaly finanční problémy a teď jsem volným hráčem. Jednám s pár kluby a doufám, že během několika dní už se budu mít nové angažmá.

A co česká liga. Nevrátíte se?

Určitě bych se jí nebránil, něco jsem tu zažil, umím jazk a moc se mi tu líbí. Uvidíme, jak to dopadne. Teď to spíš vypadá na návrat někam do Evropy a ve hře je i nějaká exotika.