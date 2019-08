Paris St. Germain odmítl nabídku Barcelony za Neymara

"Od začátku vědí, co chceme, a stále se k tomu ani nepřiblížili," řekl rozhlasové stanici RMC mluvčí Paris St. Germain. Transakci navíc vyloučil i manažer Dembélého, který prohlásil, že francouzský mistr světa se nikam stěhovat nebude a že se chce prosadit v Barceloně. Na transfer je čas do 2. září, kdy se uzavře přestupové okno.

Pařížský klub se před pár týdny nechal slyšet, že hvězd má v kádru dost, takže jediné, co jej zajímá jsou hotové peníze. Barcelona nicméně zkouší, zda vedení klubu nezmění názor. Podle listu The Sun by nakonec v Paříži mohli přání z Camp Nou vyslyšet, jen odstupné by mělo být o osmnáct milionů liber vyšší. Barca by tedy musela přihodit o půl miliardy víc.

Neymar do Paříže přišel před dvěma lety právě z Barcelony, která za něj zaplatila 222 milionů eur a udělala z něj nejdražšího fotbalistu světa. S Paris St. Germain má brazilský reprezentant, který kvůli zranění v nové sezoně ještě nehrál, smlouvu do roku 2022, ale dal najevo, že chce odejít.